Ambiente, Pierabella (Seas Geoscience): tutela mare è fondamentale

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Presto in Italia un laboratorio geotecnico avanzato

di Askanews - 15 Giugno 2026

Roma, 15 giu. (askanews) – Investire e promuovere programmi educativi e culturali per preservare la cultura dell’Alaska. È l’obiettivo di Sealaska, gruppo fortemente impegnato nel settore della tutela dei mari. A parlarne è Matteo Pierabella, country manager Seas Geoscience, a margine della XVI edizione della campagna “Mediterraneo da remare”, promossa da Fondazione UniVerde e Marevivo, con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il patrocinio di UNEP/MAP.

“La nostra società fa parte del gruppo Sealaska, molto più ampia, e come obiettivo sociale abbiamo la tutela dei mari e la preservazione delle culture e dei popoli del sudest dell’Alaska. Queste – spiega – sono popolazioni che hanno una relazione ancestrale con il mare e con i territori. Sealaska effettua investimenti, promuove programmi educativi e culturali per preservare la cultura e i costumi delle comunità locali. Qui in Italia siamo stati pionieri nelle attività geotecniche e offshore per lo studio delle fondazioni delle turbine eoliche galleggianti. Questo per noi è un settore fondamentale per la tutela dell’ambiente, perché avrà un grandissimo impatto a livello energetico e di tutela degli ecosistemi marini”.

“Sealaska – aggiunge Pierabella – si occupa anche di sostenere la pesca sostenibile e del trattamento delle risorse idriche, lo studio degli ecosistemi marini, attraverso i dati che riusciamo a collezionare con le nostre campagne geotecniche offshore fino a 4000 m di di profondità, quindi ecosistemi molto complessi”.

“In Italia – conclude il country manager di Seas Geoscience – c’è un’importante novità, perché stiamo per aprire un laboratorio geotecnico avanzato che sarà un polo all’avanguardia a livello europeo, un polo di eccellenza. Effettueremo investimenti in macchinari e strumentazione all’avanguardia e assumeremo scienziati ed ingegneri che porteranno avanti questo lavoro”.