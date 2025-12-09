Cronaca

Ambulanza travolge un 12enne a Genova: grave al Gaslini

Il mezzo di soccorso a sirene spiegate: in corso la ricostruzione dell'accaduto

di Giorgio Brescia - 9 Dicembre 2025

Ultimora da Genova: un’ambulanza in emergenza travolge un 12enne in via Archimede, davanti a una scuola: il giovane è stato intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale Ospedale Pediatrico Gaslini. Accertamenti in corso da parte della polizia locale.

L’ambulanza a sirene spiegate

L’impatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7:30 in via Archimede, nel quartiere San Fruttuoso del capoluogo ligure, nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico. Il ragazzino stava attraversando la strada per andare a scuola.

La strada è un punto di riferimento per i servizi sanitari locali, poiché vi si trova la sede del Distretto 12 Valbisagno e Valtrebbia dell’Asl 3. Un’arteria molto trafficata, ubicata in una zona adiacente alla stazione ferroviaria di Brignole.

La dinamica del fatto e i soccorsi

Il mezzo coinvolto era un’ambulanza in emergenza, con sirene e lampeggianti attivi. Al momento dell’investimento l’ambulanza avrebbe travolto il ragazzino mentre attraversava la strada. Il 12enne ha riportato traumi multipli e fratture. Immediatamente soccorso, è stato intubato sul posto e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Gaslini.

Le indagini e rilievi, in corso la ricostruzione

Subito sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso via Archimede al traffico veicolare per condurre rilievi accurati con il nucleo infortunistica.

Gli accertamenti in corso a Genova cercano di definire con precisione la dinamica: se il 12enne stava attraversando sulle strisce, la velocità dell’ambulanza e le condizioni di visibilità, e se la segnaletica fosse chiara. Le autorità raccolgono testimonianze e verificheranno l’esistenza di eventuali frame video acquisiti sui fatti dagli impianti di video sorveglianza della zona.