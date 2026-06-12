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Arrestato a Napoli Gennaro Balsamo: era latitante da tre anni

di Claudia Mari - 12 Giugno 2026

Dopo oltre tre anni trascorsi in fuga, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli Gennaro Balsamo, ritenuto vicino al clan Di Lauro. L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, nell’ambito delle attività di ricerca dei latitanti di maggiore rilievo sul territorio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo era riuscito a sottrarsi all’esecuzione della pena dal 2023. Si muoveva nell’area nord del capoluogo partenopeo e cercando di condurre una vita apparentemente normale. Nel corso della latitanza, infatti, Balsamo avrebbe lavorato come facchino per una ditta di traslochi operante nel centro di Napoli. Attività che gli avrebbe consentito di mantenere una certa discrezione e di non destare sospetti immediati.

Chi è Gennaro Balsamo, la latitanza e la sua cattura

Il suo nome era tuttavia inserito tra quelli dei soggetti destinatari di un provvedimento definitivo di condanna. Nei suoi confronti risultava un cumulo di pene pari a 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo da scontare di circa 10 anni, 2 mesi e 20 giorni. Le accuse a suo carico comprendono associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti.

Le indagini che hanno portato alla sua individuazione sono state condotte dai carabinieri, che nel tempo hanno monitorato movimenti, contatti e possibili appoggi utilizzati dal latitante per evitare la cattura. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare sull’area nord di Napoli, considerata storicamente vicina alle attività del clan di riferimento.

Il momento decisivo è arrivato quando gli uomini dell’Arma hanno individuato Balsamo mentre era impegnato in attività lavorative come facchino per conto della ditta di traslochi. Il blitz è scattato rapidamente, consentendo di bloccarlo senza possibilità di fuga.

Terminate le formalità di rito, il latitante è stato trasferito in carcere per scontare la pena residua. L’arresto rappresenta un ulteriore colpo alla rete di affiliati ancora attivi sul territorio. E conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata nell’area napoletana.