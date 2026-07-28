Attualità

Chi l’ha visto? Griggi nuova guida in studio

In casa Rai una scelta interna per preservare il fortunato format

di Elizabeth Costello - 28 Luglio 2026

Svolta “Chi l’ha visto?”: Raffaella Griggi è la nuova conduttrice. Sciarelli ha lasciato lo studio dopo 22 anni.

Chi l’ha visto? Ecco la nuova guida in studio

Ora c’è l’ufficialità da parte della Rai: a raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto? sarà Raffaella Griggi.

Il cambio, dopo 22 anni di conduzione ininterrotta targati Sciarelli, diventata il volto e l’anima stessa del mercoledì sera di Rai 3.

La storica trasmissione di servizio pubblico si affida a una figura “di casa”, maturata per anni all’interno della redazione del programma. La nuova stagione prenderà il via il 23 settembre.

Chi è Raffaella Griggi: il profilo e la scelta “di casa”

Giornalista Rai ed ex inviata di punta di Chi l’ha visto?, Raffaella Griggi rappresenta la linea della continuità professionale.

Nel suo percorso sul campo ha firmato inchieste rilevanti e seguito da vicino i grandi casi di cronaca giudiziaria e di scomparsa che hanno segnato la storia recente del programma.

La scelta della dirigenza Rai, annunciata dal direttore della Direzione Approfondimento, Paolo Corsini. A premiare una professionista che conosce a fondo la macchina editoriale, la redazione e il linguaggio della trasmissione.

Si sgonfiano così le ipotesi circolate nelle ultime settimane sul “toto-nomi” esterno. Avevano visto accostare al programma volti di primo piano come Massimo Giletti o Eleonora Daniele. Invece, una soluzione interna fortemente legata all’identità originaria della Terza Rete.

I motivi e la filosofia del nuovo corso: continuità e lavoro di squadra

Nelle motivazioni ufficiali diffuse da Viale Mazzini, la scelta di Raffaella Griggi risponde a due esigenze fondamentali.

Custodire la credibilità del format per raccogliere il testimone da Federica Sciarelli. Richiede un profilo di profondo rigore giornalistico, lontano dal sensazionalismo e capace di mantenere un rapporto di fiducia diretto con le famiglie degli scomparsi e con gli spettatori.

Come valorizzare il lavoro corale della redazione? Come spiegato dalla direzione Rai, la conduzione di Griggi sarà il punto di sintesi di una squadra.

Vedrà un coinvolgimento ancora più attivo in studio degli inviati storici (tra cui Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga) per curare spazi tematici dedicati alle inchieste sul territorio.

L’eredità di Federica Sciarelli

L’addio di Federica Sciarelli chiude un’era durata dal 2004 al 2026. Sotto la sua guida, Chi l’ha visto? non si è limitato a raccogliere segnalazioni su persone scomparse.

Si è trasformato in un pilastro del giornalismo investigativo italiano, contribuendo a far riaprire indagini, a far luce su grandi casi irrisolti e a dar voce alle battaglie di civiltà delle famiglie delle vittime.

Raffaella Griggi raccoglie una sedia tra le più pesanti e identitarie della televisione pubblica. In campo la scommessa di rinnovare il racconto della cronaca mantenendo intatto l’impegno di servizio pubblico che definisce la trasmissione da oltre trent’anni.