Esteri

Arrestato uomo armato che ha sparato a Istanbul

I sospetti avrebbero aperto il fuoco contro gli agenti di polizia di stanza vicino al consolato israeliano

di Ernesto Ferrante - 7 Aprile 2026

Sparatoria vicino al consolato israeliano a Istanbul, in Turchia. Secondo i media turchi, il bilancio è di tre vittime. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Ynetnews ha precisato che non si registrano morti israeliani.

La ricostruzione dei fatti dei media turchi

La polizia turca ha arrestato, ferito, uno degli uomini che hanno aperto il fuoco, mentre l’altro è stato ucciso. A riportarlo è stata l’emittente televisiva turca Ntv ricordando che la sede consolare è attualmente chiusa.

Il Daily Sabah ha fatto sapere che, stando a notizie non confermate, i sospetti avrebbero sparato contro gli agenti di polizia di stanza vicino all’edificio, situato in un importante centro finanziario che ospita anche le sedi centrali delle principali banche turche. Al momento non è noto se gli aggressori avessero come obiettivo proprio il consolato.

Emergono nuovi dettagli sugli assalitori

Per Haberturk, due delle tre persone rimaste uccise, erano “terroristi” coinvolti nell’attacco. Avevano armi lunghe. Il ministero degli Esteri turco ha intanto confermato che non c’era nessuno all’interno del consolato quando il commando è entrato in azione.