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Arresto per stalking: ora Massimo Bagnato non può avvicinarsi alla sua ex

Il fermo, ad opera dei carabinieri, sotto la casa della donna

di Giorgio Brescia - 29 Aprile 2026

Massimo Bagnato, in posa per i fotografi durante il programma televisivo Rai 1 Tale e quale show cui partecipò due anni fa

Clamoroso arresto nel mondo dello spettacolo capitolino: in manette l’attore Massimo Bagnato.

Arresto Massimo Bagnato

Il comico Massimo Bagnato, 53 anni, è stato arrestato nella serata di lunedì con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna.

L’arresto è avvenuto in zona Balduina, a Roma, al termine di una serata di altissima tensione che ha richiesto l’intervento d’urgenza dei carabinieri.

La ricostruzione: urla e “escandescenze” alla Balduina

Secondo la cronaca, l’attore si sarebbe presentato sotto l’abitazione della donna — con cui aveva rotto all’inizio di aprile dopo una relazione decennale — pretendendo con insistenza un chiarimento.

Nonostante i rifiuti della vittima e il fatto di essere stato bloccato su ogni canale di comunicazione, Bagnato avrebbe continuato a perseguitarla.

All’arrivo dei militari, la situazione è degenerata. Il verbale delle forze l’ordine descrive, pare, un Bagnato fuori controllo.

L’attore avrebbe dato in escandescenze, inveendo e scalciando. Da qui, la necessità del fermo immediato.

Testimoni oculari avrebbero pure riferito di aver sentito il comico urlare frasi sconnesse verso la finestra della donna: “Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato!”.

Il processo per direttissima e il divieto di avvicinamento

Nell’udienza di direttissima il giudice lo ha scarcerato e, in considerazione della denuncia per stalking, disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.

Chi è Massimo Bagnato

L’arresto arriva in un momento di rinnovata popolarità per l’attore, che proprio recentemente era tornato alla ribalta come “disturbatore” nel cast di Lol 5 e in vari programmi di Rai 2 con Nino Frassica e Ale e Franz.