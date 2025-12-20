Politica

Askatasuna, partito il corteo: “Lo difendiamo con la lotta”

di Martino Tursi - 20 Dicembre 2025

“Askatasuna non si tocca”, via al corteo dopo lo sgombero dei giorni scorsi a Torino. Questo pomeriggio i militanti del centro sociale finito al centro delle polemiche e della cronaca per le feroci contestazioni a favore della Palestina e le violenze alla redazione de La Stampa hanno deciso di scendere in piazza. Per difendere il diritto all’esistenza del centro sociale, hanno deciso di manifestare poco più di duemila persone.

Askatasuna, via al corteo

In testa al serpentone ci sono le famiglie, i bambini. Poi, dietro, una selva di cartelli e striscioni che urla lo stato d’animo dei manifestanti e la loro pretesa. “Askatasuna non si tocca”. E quindi la promessa: “Lo difenderemo con la lotta”. Sperando che sia pacifica e non quella che, in troppe occasioni, s’è vista tra le contestazioni a Leonardo e sulla vicenda della Tav oltre che alle manifestazioni Pro-pal che nei giorni scorsi hanno portato il centro sociale al centro delle cronache nazionali.

Imponenti misure di sicurezza

E non potrebbe essere altrimenti. L’assembramento, sotto Palazzo Nuovo, sarà “scortato” da un importante schieramento di poliziotti e forze dell’ordine, per evitare l’insorgere di incidenti, violenze e scontri. I commercianti della zona hanno paura e temono atti di vandalismo. Intanto dal centro sociale hanno fatto sapere che questa sarà solo la prima iniziativa. Dopo il corteo di oggi, sarà aggiornato tutto a dopo le feste di Natale. Si partirà con un’assemblea pubblica prevista per il 17 gennaio e si proseguirà con un (altro) corteo nazionale in programma il 31 gennaio prossimo.