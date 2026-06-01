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Il 2 Giugno di Palazzo Chigi: tutte le iniziative in programma

Si comincia già stasera: tutti gli appuntamenti della presidenza del consiglio per l'80esimo anniversario della Repubblica

di Paolo Diacono - 1 Giugno 2026

Cominciano già da oggi le iniziative di Palazzo Chigi per celebrare al meglio l’80esimo anniversario della Repubblica che ricade il 2 giugno. Si comincerà, infatti, questa sera. Quando, a cominciare dalle 21 e fino alla mezzanotte di domani, la facciata principale di Palazzo Chigi su Piazza Colonna sarà impreziosita da un innovativo e immersivo spettacolo di proiezioni architetturali 3D dedicato alla Festa della Repubblica. Un videomapping, spiegano dalla Presidenza del consiglio dei ministri, che proporrà una sequenza di composizioni e scomposizioni virtuali in dialogo con gli elementi architettonici dell’edificio, alternati a richiami simbolici al Tricolore, in un racconto che unisce innovazione tecnologica e memoria istituzionale.

Il 2 Giugno di Palazzo Chigi

Si entrerà nel vivo, chiaramente, domani mattina. Da Palazzo Chigi fanno sapere infatti che alle ore 9.15 del 2 giugno ci sarà la partecipazione della presidente Giorgia Meloni alla cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto. Omaggio, questo, che sarà chiaramente offerto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi ci sarà la consueta parata ai Fori imperiali dove la premier sarà presente insieme a tutte le autorità istituzionali nazionali.

Apertura straordinaria ai cittadini

Martedì 2 giugno, domani, Palazzo Chigi aprirà le proprie porte ai cittadini. Le visite guidate si svolgeranno dalle ore 12.30 alle 19.30 (con ultimo ingresso ore 19.00). Il percorso comprenderà il Cortile d’Onore e le principali Sale del Palazzo. Ai visitatori sarà consegnata una pubblicazione realizzata appositamente per l’80° anniversario della Repubblica, contenente la Costituzione Italiana, il testo dell’Inno nazionale e la composizione cromatica ufficiale del Tricolore. Nella pubblicazione è disponibile anche un QR code, che consentirà ai cittadini di collegarsi ad una sezione multimediale del sito del Governo dedicata al 2 giugno.