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Ponte 2 giugno, meteo: la mappa del maltempo

L'instabilità colpirà "in modo democratico" ma con tempistiche diverse, spaccando l'Italia in due sul fronte delle temperature e portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento

di Elizabeth Costello - 1 Giugno 2026

Il tanto atteso ponte della Festa della Repubblica del 2 giugno dovrà fare i conti con un’improvvisa e pesante altalena meteo.

L’anticiclone che ha regalato giornate di sole e caldo estivo su tutta la Penisola sta cedendo il passo a una perturbazione atlantica, costringendo la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo gialla proprio per la giornata di domani, martedì 2 giugno.

L’instabilità colpirà “in modo democratico” ma con tempistiche diverse, spaccando l’Italia in due sul fronte delle temperature e portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. Ecco cosa ci aspetta e quali sono le zone più calde del maltempo.

La mappa del maltempo: Nord e Centro sotto la lente meteo

Il peggioramento meteo nel ponte del 2 giugno inizierà a farsi sentire in modo marcato fin dalle prime ore della giornata, muovendosi rapidamente lungo l’asse centro-settentrionale dello Stivale.

Al Nord Italia la mattinata si presenterà subito nuvolosa e instabile. Nel corso del pomeriggio sono attesi forti acquazzoni e temporali intensi che colpiranno inizialmente le aree alpine e prealpine, per poi estendersi rapidamente alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. In queste zone il rischio principale è legato alle forti grandinate e a un netto calo delle temperature, che scenderanno di parecchi gradi rispetto ai giorni scorsi.

Il Centro Italia vivrà un’alternanza di sole e nuvole durante il mattino, ma il pomeriggio diventerà fortemente instabile. I temporali si svilupperà soprattutto nelle aree dell’entroterra toscano, in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo e nel Lazio orientale, provocando un’attenuazione del caldo afoso. Le coste tirreniche e adriatiche godranno invece di maggiori schiarite e di un clima più clemente.

E al Sud?

La situazione sarà completamente diversa al Sud e sulle due isole maggiori. Qui la giornata del 2 giugno sarà pienamente estiva e soleggiata. Qualche isolato e rapido piovasco pomeridiano potrà registrarsi esclusivamente nelle zone interne e montuose, mentre i litorali saranno baciati dal sole con temperature che continueranno a segnare valori tipicamente estivi. In serata la situazione tenderà a migliorare anche al Centro con ampie schiarite, mentre i residui rovesci insisteranno sul Nord-Est.