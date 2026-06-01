Mattarella: voto alle donne autentica svolta democratica
Roma, 1 giu. (askanews) – “Un segnale di autentica svolta democratica del nostro Paese veniva dal voto delle donne, finalmente, in quel 1946, per la prima volta alle urne”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo saluto prima del concerto al Quirinale per il Corpo Diplomatico e le alte cariche in occasione della Festa della Repubblica.
“Ottanta anni fa il referendum del 2 giugno del 1946 e poi il suo esito” che “avrebbe fatto dell’Italia una Repubblica” il tutto avvenne in un “delicato passaggio istituzionale” in “un Paese fortemente provato, in un clima di intensa polarizzazione”.
Con quel voto iniziò “un percorso nuovo, basato su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1948”.
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