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Paura Claudio Baglioni: polmonite. Cosa succede?

Il messaggio ai fan, il tour che slitta al 2027, i fan in apprensione

di Giorgio Brescia - 1 Giugno 2026

"Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75esimo anniversario (il 16 maggio, ndr), ho preso un'influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione. Però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato di una polmonite acuta interstiziale". Lo racconta in un video messaggio su Instagram Claudio Baglioni, parlando del problema di salute che l'ha costretto a posticipare al 2027 il suo "GrandTour La vita è adesso"

Paura per Claudio Baglioni, tour saltato per la polmonite : cosa è successo e come funzionano i rimborsi per il GrandTour.

Slitta al 2027 GrandTour

Una notizia che nessun fan avrebbe mai voluto leggere, proprio all’alba di quella che doveva essere un’estate all’insegna della grande musica dal vivo. Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Il cantautore romano ha annunciato la sospensione e il rinvio di tutta la sua tournée estiva per motivi di salute.

L’attesissimo “GrandTour – La vita è adesso”, che avrebbe dovuto debuttare ufficialmente il 29 giugno a Venezia in una cornice magica come Piazza San Marco, è stato interamente posticipato di un anno, al 2027.

Per la grande comunità dei suoi sostenitori si tratta di un colpo durissimo, ma le parole dello stesso artista, arrivate direttamente tramite i social, servono a rassicurare tutti sulle sue attuali condizioni, pur confermando la gravità del momento vissuto.

Cosa è accaduto, perché la paura per Claudio Baglioni? La diagnosi medica

La causa di questo stop forzato e della paura per Baglioni è una polmonite interstiziale acuta. Tutto è iniziato verso la metà di maggio (intorno al giorno del suo 75esimocompleanno, il 16 maggio) con quelli che sembravano i sintomi di una brutta forma influenzale.

Poiché lo stato di malessere persisteva senza accennare a migliorare, l’artista si è sottoposto ad accertamenti clinici approfonditi che hanno evidenziato l’infezione polmonare.

Pubblico tranquillizzato?

Nel videomessaggio affidato ai suoi canali ufficiali, Baglioni ha voluto tranquillizzare il pubblico. La fase acuta e più critica della malattia è fortunatamente superata. Tuttavia, i medici sono stati categorici imponendogli una prognosi di 90 giorni di riposo assoluto e terapie specifiche.

Affrontare una preparazione atletica e vocale per un tour di oltre 40 date, con spettacoli live di circa tre ore a serata, sarebbe stato impossibile oltre che estremamente pericoloso per il suo recupero respiratorio.

Cosa succede adesso al suo tour?

Non si tratta di una cancellazione definitiva, ma di una traslazione temporale. L’intera macchina organizzativa del tour estivo è stata spostata in blocco di dodici mesi. Il calendario ufficiale del 2027 è già in fase di definizione da parte degli organizzatori di Friends & Partners.

Il viaggio musicale ripartirà ufficialmente il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, per poi toccare tutte le principali location storiche italiane originariamente previste (da Pompei ad Agrigento, passando per Firenze, Palermo, Marostica e Pistoia).

I concerti speciali

Per i live inizialmente previsti in spazi unici come Venezia (Piazza San Marco), Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo, l’organizzazione comunicherà a brevissimo le date esatte di recupero nel 2027.

Biglietti e rimborsi: la guida per i fan

Per chi ha già in mano il prezioso tagliando per i concerti del 2026, la gestione dei titoli d’acquisto segue regole precise comunicate ufficialmente dalla produzione:

Validità dei biglietti

Tutti i biglietti già acquistati rimangono perfettamente validi per le rispettive nuove date corrispondenti nel 2027. Non è necessaria alcuna procedura di sostituzione.

Richiesta di rimborso

Per gli spettatori che fossero impossibilitati a partecipare alle date posticipate del prossimo anno, è possibile richiedere il rimborso monetario integrale.

Scadenza tassativa

La richiesta va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2026 esclusivamente attraverso il circuito di vendita ufficiale (TicketOne o altri sistemi autorizzati) utilizzato durante la fase d’acquisto.

Il popolo di Baglioni si stringe idealmente attorno al suo “Claudio”, nell’attesa di poter cantare di nuovo insieme, sotto il cielo del 2027, che “la vita è adesso”.