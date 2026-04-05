Sport

La svolta sulle atlete trans: il CIO cambia rotta

di Laura Tecce - 5 Aprile 2026

In un’epoca in cui tutto sembra negoziabile, lo sport torna a ricordarci che esistono limiti, parametri, differenze. E che riconoscerli, talvolta, non è un atto di discriminazione, ma una condizione necessaria per garantire giustizia. Dopo anni di dibattiti e polemiche, il Comitato Olimpico Internazionale torna a una linea di “buon senso”: nelle competizioni femminili potranno gareggiare solo atlete biologicamente donne.

La svolta è netta e introduce criteri stringenti: le donne trans non saranno più ammesse alle gare olimpiche femminili, per stabilire l’ammissibilità verrà introdotto un test genetico obbligatorio e le nuove regole si estenderanno anche alle atlete con differenze dello sviluppo sessuale che presentano determinate caratteristiche biologiche. L’entrata in vigore è prevista per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Si tratta di una discontinuità evidente rispetto al recente passato, quando le linee guida si fondavano prevalentemente sui livelli di testosterone.

Oggi il baricentro si sposta: torna centrale la biologia, intesa come criterio oggettivo di riferimento. Per anni il CIO ha cercato di conciliare due principi entrambi legittimi ma difficili da armonizzare: inclusione ed equità competitiva. Da un lato, il riconoscimento delle identità di genere; dall’altro, la necessità di garantire condizioni di gara che non alterassero il risultato in base a vantaggi fisici strutturali: basti pensare alle discipline in cui forza, resistenza e struttura corporea incidono in modo decisivo sulla performance. Il tentativo di tenere insieme questi due poli ha inevitabilmente prodotto regolamenti complessi, spesso contestati, e una diffusa sensazione di incertezza, talvolta anche di ingiustizia.

Con la decisione annunciata il 26 marzo, il CIO ha finalmente interrotto questa ambiguità. Sarebbe però riduttivo interpretare questa svolta come una semplice chiusura, piuttosto, è una presa d’atto: lo sport, per sua natura, si fonda su categorie. Esistono categorie di peso, di età e da sempre la distinzione tra maschile e femminile serve a garantire competizioni equilibrate. Rendere queste categorie troppo “fluide” rischia di compromettere il principio stesso della gara, che è confronto leale tra pari condizioni.

Ciò non significa archiviare il tema dell’inclusione. Al contrario, la sfida che si apre è ancora più complessa: trovare soluzioni capaci di rispettare la dignità e i diritti di tutti senza sacrificare l’equità sportiva. Nuove categorie, competizioni dedicate, regole più chiare e condivise: il dibattito resta aperto. Quello che cambia è il punto di partenza. Dopo anni in cui la percezione sembrava prevalere sulla realtà fisica, il CIO riafferma che nello sport il corpo conta. Non per escludere, ma per definire regole comprensibili e sostenibili. Un ritorno alla chiarezza necessario.

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