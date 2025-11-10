Primo Piano

Atp Finals di Torino: debutto vincente per Sinner e pubblico in delirio

Archiviata in due set la pratica Auger-Aliassime. Mercoledì il prossimo match

di Giuseppe Ariola - 10 Novembre 2025

Buona la prima per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino, dove il campione in carica ha aperto il suo cammino con una vittoria netta e convincente. Nella suggestiva cornice dell’Inalpi Arena, gremita in ogni ordine di posto e travolta dall’entusiasmo del pubblico italiano, l’altoatesino ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Un successo che conferma lo stato di forma del tennista italiano e ne alimenta le ambizioni in questa edizione del torneo dei Maestri.

Il primo set

Fin dai primi scambi, Sinner ha mostrato sicurezza e solidità: servizio preciso, ritmo serrato da fondo campo e grande concentrazione. Il primo set è stato il più combattuto, caratterizzato da scambi brevi e servizi potenti, spesso oltre i 200 km/h. Auger-Aliassime, annunciato in buona condizione, ha retto bene l’urto iniziale, tenendo il passo fino al 5-5. Sinner ha avuto più volte la palla per chiudere il parziale, sprecando un set point sul 5-4 e un altro sul 6-5, tradito da un dritto finito in rete. Al terzo tentativo, però, ha trovato precisione ed efficacia, aggiudicandosi il set 7-5 in 58 minuti. I numeri parlano chiaro: Sinner ha vinto il 100% dei punti con la prima di servizio, mentre l’avversario ha raccolto soltanto tre punti in risposta. Un dominio tecnico e mentale che ha fatto esplodere l’Arena in un boato al momento della chiusura del parziale.

Il secondo set

Durante la pausa, Auger-Aliassime ha mostrato problemi al polpaccio, richiedendo l’intervento del fisioterapista. Il fastidio muscolare ha inciso sul suo rendimento e nel secondo set il ritmo imposto da Sinner è diventato insostenibile. Il campione italiano ha preso il largo senza tentennamenti, chiudendo 6-1 tra il tripudio del pubblico di casa.

“Sono molto felice di essere tornato qui, è un posto davvero speciale. Il primo set è stato molto duro, con un livello altissimo. È bellissimo avere due italiani nel torneo, qui in Italia si sente tanto il calore”, ha dichiarato il tennista azzurro. Il prossimo avversario di Sinner alle Atp Finals di Torino sarà Alexander Zverev, in un match attesissimo in programma mercoledì.

Esordio amaro per Musetti

Serata amara invece per Lorenzo Musetti, al debutto alle Atp Finals grazie al forfait di Novak Djokovic. Il toscano ha lottato con coraggio ma è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz per 6-3 6-4. Nonostante momenti di grande spettacolo e alcune gemme tecniche, Musetti ha pagato la costanza e la potenza dell’avversario, più a suo agio sul veloce indoor di Torino. Emozionato e applaudito a lungo dal pubblico, Musetti guarda già avanti: “L’ingresso in campo è stato uno dei più belli della mia carriera. Peccato per il risultato, ma nel girone c’è ancora la possibilità di passare”. Oggi lo attende la sfida decisiva con l’australiano Alex De Minaur, noto per la sua tenacia e resistenza.