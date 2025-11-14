Primo Piano

Atp Finals Torino, oggi Sinner-Shelton: orario e dove vederlo

L’azzurro in campo alle 14 per chiudere il girone e pensa alla semifinale

di Lino Sasso - 14 Novembre 2025

Oggi Sinner sfiderà Shelton alle Atp Finals di Torino. Un match che catalizza l’attenzione dei tifosi italiani. L’appuntamento è ininfluente per la classifica, ma fondamentale per alimentare l’ambizione di Jannik Sinner verso il ritorno al numero 1 del ranking ATP. Alle 14 all’Inalpi Arena, l’azzurro affronterà lo statunitense Ben Shelton, già eliminato dal torneo, in quello che sarà l’ultimo atto della fase a gironi per il campione altoatesino.

L’entusiasmo del pubblico

L’entusiasmo del pubblico torinese è a livelli mai visti. L’allenamento di questa mattina nel foyer dell’Arena si è trasformato in una vera bolgia: centinaia di tifosi si sono accalcati a bordo campo per osservare da vicino il loro idolo. Sinner, impassibile, ha continuato a martellare palline con la consueta concentrazione, sostenuto dagli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Sui maxischermi scorrevano in contemporanea le immagini del doppio azzurro, mentre poco più in alto, nella lounge affacciata sul campo, Lorenzo Musetti pranzava osservando il compagno di nazionale. Al termine della sessione, Sinner ha regalato un lungo momento ai tifosi: autografi ovunque, selfie, cori e un clima da grande evento.

Il tennis italiano nella storia

L’Italia del tennis vive giornate storiche. Per la prima volta, infatti, anche il doppio azzurro approda in semifinale alle Finals: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pur sconfitti nel terzo set contro i detentori del titolo Tim Puetz e Kevin Krawietz (7-6, 4-6, 13-11), hanno comunque centrato il primo posto nel girone. La loro semifinale si giocherà sabato non prima delle 12.

I prossimi match dopo quello Sinner-Shelton di oggi agli Atp di Torino

In campo singolare, invece, torna il sorriso per Alex De Minaur. Sarà il prossimo avversario di Sinner in semifinale alle Atp Finals di Torino dopo la sfida di oggi dell’italiano contro Shelton. L’australiano, dopo la pesante sconfitta contro Musetti, ha battuto a sorpresa il finalista 2024 Taylor Fritz con un netto 7-6, 6-3, conquistando la prima vittoria in carriera alle Atp Finals. “Finally”, ha scritto sulla telecamera, liberando tutta la sua soddisfazione. La semifinale tra il campione italiano e De Minaur è stata programmata per sabato 15 novembre nella sessione pomeridiana, non prima delle 14.30. In serata, alle 20.30, toccherà invece all’altra sfida tra Carlos Alcaraz e il vincente del duello tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Intanto, l’Italia aspetta il match di oggi tra Sinner e Shelton, ultimo passo prima del weekend decisivo delle Atp Finals di Torino. Un incontro che potrebbe non cambiare il destino del girone, ma che alimenta il sogno più grande: vedere Jannik lottare fino in fondo per trionfare a Torino.

Atp Finals Torino, oggi Sinner-Shelton: dove vederlo

Il match tra il tennista altoatesino e quello americano, previsto per le 14 di oggi, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati Sky sarà fruibile sui canali Sport. Disponibile anche streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV.