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Atp Monte-Carlo: oggi Sinner Auger-Aliassime: orario e dove vederla

Il numero due al mondo torna in campo per il match dei quarti di finale: tutte le info sulla partita

di Emily Gabrielli - 10 Aprile 2026

Jannik Sinner torna in campo nel torneo Masters 1000 di Montecarlo: nella giornata di oggi il fuoriclasse azzurro affronta il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo del Principato. Il numero 2 del ranking Atp arriva ala sfida dopo il successo, seppur sofferto, contro Machac agli ottavi. Dall’altra parte il canadese ha passato il turno in seguito al ritiro di Ruud. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Oggi Sinner Auger-Aliassime: Orario, precedenti e dove vederla

Il match tra Sinner e Auger Aliassime inizierà non prima delle 12. I due si sono affrontati 6 volte in carriera. Sono 4 i successi dell’azzurro, tutti ottenuti nelle ultime 4 partite giocate. Il canadese si è aggiudicato l’unico match giocato sulla terra battuta, a Madrid nel 2022. Nel 2024, ancora al torneo di Madrid, Sinner ha dato forfait prima della sfida dei quarti sul rosso della capitale spagnola.

Le partite di Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo su terra battuta, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita.

Oggi in campo, dalle 13.20, anche il numero al mondo Carlos Alcaraz, che incontrerà nella sfida dei quarti Alexander Bublik. Un match importante, perché il tennista spagnolo dovrà vincere non solo per provare a difendere il titolo del torneo, ma anche il primo posto nel ranking. Perché ci potrebbero essere degli stravolgimenti in classifica Atp già nella giornata di oggi. Se oggi Sinner dovesse battere Felix Auger-Aliassime e contemporaneamente Alcaraz cadesse contro Alexander Bublik, l’altoatesino diventerebbe matematicamente il nuovo numero 1 del mondo.