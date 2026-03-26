Esteri

Attaccata petroliera turca sul Mar Nero

L'Altura, di proprietà della compagnia Pergamon Shipping trasporta 140.000 tonnellate di greggio proveniente dalla Russia

di Ernesto Ferrante - 26 Marzo 2026

Il ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdulkadir Uraloglu, ha confermato l’attacco alla petroliera turca Altura al largo della costa turca del Mar Nero. Intervenendo su 24TV, ha precisato che il raid è stato probabilmente effettuato da un’imbarcazione senza equipaggio.

Il ministro Uraloglu fa luce sulla vicenda

“La petroliera appartiene a una compagnia turca. Un’esplosione si è verificata vicino alla sala macchine della nave. Riteniamo che sia stata causata dall’impatto con un’imbarcazione senza equipaggio. I nostri specialisti stanno lavorando sul posto. A bordo ci sono 27 nostri cittadini, che non hanno riportato ferite. Abbiamo inviato sul posto tutte le risorse necessarie e stiamo monitorando attentamente la situazione”, ha dichiarato Uraloglu.

L’imbarcazione trasporta petrolio russo

L’Altura, di proprietà della compagnia Pergamon Shipping con sede a Istanbul, trasporta 140.000 tonnellate di petrolio proveniente dalla Russia.

Meno di 48 ore fa, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine di una riunione del governo, aveva detto che “non si deve permettere che la posizione intransigente, massimalista e radicale di Israele saboti il percorso verso una soluzione diplomatica” alla guerra in Medio Oriente.