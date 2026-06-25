Tecnologia

Elon Musk vuole spostare l’IA nello spazio, quanto è davvero vicino il futuro dei data center in orbita

L’idea dei data center IA nello spazio dove non ci sarà spreco di energia per il loro raffreddamento

di Gianluca Pascutti - 25 Giugno 2026

Elon Musk ha acceso i riflettori su un nuovo fronte tecnologico, i data center per l’intelligenza artificiale in orbita. L’obiettivo? Spostare parte della potenza di calcolo fuori dalla Terra per aggirare limiti energetici, infrastrutturali e regolatori. Il progetto ruota attorno all’ecosistema SpaceX, alla costellazione Starlink e alle ambizioni di xAI, la società di Musk dedicata all’IA generativa. Secondo Musk, lo spazio può diventare in pochi anni il luogo più efficiente per alimentare i modelli di intelligenza artificiale. La comunità scientifica, però, mantiene un approccio molto più prudente. Molti analisti parlano di orizzonti temporali nell’ordine dei decenni, non di pochi anni.

Satelliti come nodi di calcolo IA

Il cuore della visionedi Elon Musk è una costellazione di satelliti che non si limitano a fornire connettività. Ogni satellite diventa un nodo di calcolo per l’IA. SpaceX ha già presentato richieste formali alle autorità statunitensi per espandere in modo massiccio la propria presenza in orbita bassa. L’idea di arrivare a centinaia di migliaia, se non milioni di satelliti, definisce la scala del progetto, anche se oggi resta soprattutto un obiettivo teorico. Starlink conta già migliaia di satelliti operativi. Questo dato dimostra che la capacità industriale di SpaceX esiste. Ma trasformare questi asset in un vero data center distribuito nello spazio richiede un salto tecnologico enorme.

Energia solare continua e promesse di efficienza

Uno dei punti di forza del progetto di Elon Musk riguarda l’energia. In orbita, i satelliti possono sfruttare il Sole in modo quasi continuo. Questo riduce la dipendenza dalle reti elettriche terrestri, oggi sotto pressione per la crescita esplosiva dei carichi IA. Musk sostiene che questa configurazione permetterà di abbassare i costi operativi nel medio periodo. Niente terreni da acquistare, nessun vincolo legato all’uso di acqua per il raffreddamento e nessun limite di espansione fisica dei campus di calcolo.

Il vero nodo: il calore nello spazio

Il raffreddamento resta però il problema più delicato. Nello spazio non esiste aria che aiuti a dissipare il calore generato dai chip. La dispersione termica avviene solo tramite radiazione, servono quindi radiatori molto grandi e materiali avanzati. Musk ha presentato concept di satelliti di nuova generazione, pensati proprio per ospitare carichi di calcolo IA. In questi progetti compaiono strutture lunghe decine e decine di metri, con superfici dedicate alla gestione del calore e alla raccolta di energia solare. Per ora restano proposte ingegneristiche, non sistemi operativi su larga scala.

Rischi, limiti e tempi reali

Oltre alla tecnologia, esistono ostacoli regolatori e geopolitici. Una costellazione di data center IA in orbita solleva interrogativi su sicurezza, controllo dei dati e rischio di monopolio infrastrutturale. La gestione del traffico spaziale diventa ancora più complessa e aumenta anche il pericolo di detriti e collisioni. Per questo molti esperti considerano i data center IA nello spazio una visione credibile, ma lontana. La traiettoria comunque è tracciata, Elon Musk con SpaceX ha già dimostrato di saper trasformare idee radicali in infrastrutture reali.

Cosa aspettarsi nei prossimi anni

Nel breve periodo, il tema resterà soprattutto strategico e finanziario. Gli investitori guardano a questa visione come a una possibile risposta alla crisi energetica dell’IA, i governi, invece, osservano con attenzione l’impatto su sovranità digitale e sicurezza spaziale. Nel medio termine è realistico aspettarsi prototipi e missioni dimostrative, non ancora una migrazione di massa del calcolo IA in orbita.