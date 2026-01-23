Sport

Australian Open: oggi la sfida tra Sinner Spizzirri. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 24 Gennaio 2026

Il match tra Sinner e Spizzirri valido per il passaggio agli ottavi di finali degli Australian Open si svolgerà oggi alle 2:00. Il caldo estremo stravolge infatti il programma degli Australian Open 2026 e consegna a Melbourne una giornata fuori copione. Con orari rivoluzionati per limitare i rischi legati alle temperature che sfiorano i 40 gradi. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’avvio di tutti gli incontri. Si partirà alle 10.30 locali, quando in Italia sarà ancora notte fonda, con un anticipo di mezz’ora sui campi secondari e addirittura di un’ora su quelli principali. La scelta incide anche sul programma dei big e riguarda da vicino Jannik Sinner, che per la prima volta in questo torneo scenderà in campo in sessione diurna. Il numero 2 del ranking mondiale giocherà infatti nel secondo match sulla Rod Laver Arena. L’avversario sarà lo statunitense Elliot Spizzirri, numero 85 Atp, reduce da un avvio di stagione convincente.

Gli incontri in programma oggi

Per chi segue da vicino l’andamento del torneo, il match tra Sinner e Spizzirri di oggi cade in una giornata anomala e potenzialmente decisiva per gli equilibri della parte alta del tabellone. L’incontro scatterà dopo Pliskova-Keys, altro match inserito nel programma anticipato proprio per evitare le ore più torride. Prima di Sinner toccherà ad altri due azzurri. Lorenzo Musetti aprirà il programma della John Cain Arena alle 00.30 italiane contro il ceco Tomas Machac. Sulla Kia Arena, invece, Luciano Darderi sfiderà Karen Khachanov, testa di serie numero 15: in caso di successo, agli ottavi potrebbe profilarsi un derby tutto italiano con Sinner. La distribuzione degli incontri sarà insolita anche sugli altri campi. Sulla Margaret Court Arena, dotata di tetto retrattile, si giocheranno cinque match invece dei consueti quattro, sfruttando la possibilità di chiudere il tetto e garantire condizioni più gestibili. Una giornata eccezionale, figlia del clima estremo, che rende ancora più imprevedibile l’Australian Open.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Sinner e Spizzirri

Il match tra Sinner e Spizzirri previsto per oggi nel programma degli Australian Open dirà molto sulle ambizioni dell’italiano. Sinner è chiamato a confermare il suo status di campione sul cemento australiano alle 2.00 ore italiane. L’obiettivo è chiaro: avanzare, crescere di partita in partita e continuare la corsa verso il titolo, detenuto da due anni. Il match sarà fruibile in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.