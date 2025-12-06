Attualità

Auto sulla folla di bambini che festeggiava il Natale in Guadalupa: morti e feriti VIDEO

La tragedia a Saint Anne nella serata di venerdì

di Dave Hill Cirio - 6 Dicembre 2025

A Sainte-Anne in Guadalupa un’auto ha investito la folla durante un evento di Natale: non ancora definito il bilancio di morti e feriti, tra i quali alcuni bambini. Arrestato il conducente della vettura.

Auto sulla folla che festeggiava il Natale

Una serata di festa trasformata in tragedia quando un’auto ha falciato la folla riunita nella piazza principale di Sainte-Anne. Diverse persone, tra cui bambini, investite. Arrestato il conducente.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, venerdì sera, intorno alle 19:30, nella piazza principale — Place Schoelcher — davanti al municipio e alla chiesa di Sainte-Anne, come riferito da Radio Caraibes.

Molte famiglie e bambini vi si erano radunati per le celebrazioni natalizie, mentre un camion-ristorante stazionava vicino alla piazza, e alcune persone erano in fila in attesa di un panino.

L’impatto e la fuga

L’auto ha imboccato la piazza con una traiettoria irregolare e ha travolto un gruppo di persone vicino al mezzo. Testimoni — spaventati — hanno descritto scene di panico tra la folla colpita dall’auto in Guadalupa: bambini che urlavano, gente che cadeva a terra cercando di proteggere i più piccoli, morti e feriti. Un testimone ha detto a Imaz Presse: “Eravamo in coda per un panino alla roulotte e un’auto ci ha travolti. È successo in un attimo, c’erano bambini, tanti bambini“.

L’impatto ha provocato danni gravissimi. Subito sul posto i soccorsi con paramedici, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Le vittime

Secondo il bilancio iniziale, 19 persone sono state prese in carico dai soccorsi. Alcune fonti riportano almeno 10 morti e diversi feriti gravi. Tra i feriti, adulti e bambini, alcuni in condizioni critiche.

L’arresto del conducente

Il conducente, un uomo di circa 45 anni, è stato fermato sul posto subito dopo l’impatto. Risultato positivo a test tossicologici (alcol e cannabis), è in stato di fermo, a disposizione delle autorità.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare ogni circostanza: alcol, droga, eventuale malore al volante o malfunzionamento del veicolo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

Una unità di crisi è stata attivata per assistere le famiglie delle vittime e i testimoni.