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Azerbaigian, al Teatro Torlonia di Roma “I Ritmi della Terra del Fuoco” celebrano la festa del Novruz

di Italpress - 18 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – La festa del Novruz è una delle tradizioni più antiche e più care al popolo azerbaigiano, rappresenta la festa della Primavera, celebra il risveglio della natura e il rinnovamento della vita. Il popolo azerbaigiano si prepara al 21 marzo riscoprendo cibi, tradizioni e usanze, e i quattro martedì che precedono la data sono dedicati a quattro elementi naturali simbolo di purificazione: acqua, fuoco, vento e terra. Da secoli questa ricorrenza rappresenta un importante patrimonio culturale e un simbolo di amicizia, solidarietà e armonia tra le persone.

L’Azerbaigian ha reso omaggio a questa importante ricorrenza il 16 marzo con il concerto “I Ritmi della Terra del Fuoco” presso il Teatro Torlonia, scrigno di bellezza e colore nel cuore dell’omonimo parco. L’evento e’ stato aperto dai saluti dell’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, che ha sottolineato l’importanza del Novruz per il popolo Azerbaigiano. Dopo l’introduzione della Direttrice del Centro Culturale dell’Azerbaigian, Gulnar Taghizada, che ha presentato musicisti e danzatori, ha preso il via lo spettacolo.

A esibirsi l’Ensemble Statale di Canto e Danza dell’Azerbaigian Fikret Amirov, che ha portato sul palco l’energia e la bellezza delle danze tradizionali azerbaigiane, mentre il ricco programma musicale e’ stato eseguito da Rovshan Gurbanov, maestro di tar, vincitore del Premio Presidenziale, Togrul Asadullayev, celebre suonatore di kamancha e Artista Onorato, Seyyar Teymurov, percussionista al nagara, e Ravan Gacayev, cantante di mugham, musica tradizionale azerbaigiana annoverata anche tra i patrimoni immateriali dell’UNESCO. L’evento, organizzato dal Centro Culturale dell’Azerbaigian, e’ stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura della Repubblica dell’Azerbaigian e dell’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian nella Repubblica Italiana e ha visto la partecipazione di un numerosissimo pubblico, composto da rappresentanti del corpo diplomatico, istituzioni e media.

– foto ufficio stampa Centro Culturale dell’Azerbaigian –

(ITALPRESS).