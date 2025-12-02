Cronaca

Baby gang a Milano: 9 indagati per rapine a minorenni

Un fenomeno persistente, solo le rapide indagini servono a fotografarlo

di Angelo Vitale - 2 Dicembre 2025

Baby gang a Milano: la polizia ha individuato nove ragazzi, tra 12 e 18 anni, ritenuti responsabili di almeno due rapine ai danni di adolescenti nel capoluogo lombardo. Le vittime: un 15enne e un 14enne, derubati e aggrediti nel weekend. Le indagini sono partite grazie a chiamate al 112 e sistemi di geolocalizzazione.

La prima rapina: aggressione alla Darsena

Sabato sera un 15enne ha perso i suoi auricolari, lasciati in un bar. Il sistema di geolocalizzazione ha individuato le cuffie nello zaino di una 17enne. Alla richiesta di riaverle, la ragazza ha minacciato il giovane e lo ha aggredito con calci e pugni insieme a un complice fuggito subito dopo.

Gli agenti hanno fermato quattro ragazze (due 17enni, una 16enne e una 18enne). Nel corso dell’arresto, le minorenni hanno reagito violentemente, colpendo un poliziotto e brandendo un martelletto frangi-vetro, una bottiglia di vodka e un tirapugni. Tre minorenni sono state arrestate, mentre la 18enne è indagata.

La seconda rapina: un gruppo contro un 14enne

Domenica sera un 14enne è stato avvicinato da un gruppo di circa 10 giovani, derubato di giubbotto e auricolari. La polizia ha identificato cinque ragazzi egiziani tra 12 e 17 anni compatibili con la descrizione. Gli auricolari sono stati ritrovati grazie alla geolocalizzazione e restituiti. I cinque sono indagati per rapina in concorso.

Baby gang: dinamiche e strumenti

Le azioni mostrano, ogni volta, le caratteristiche tipiche di una baby gang: furti lampo, aggressioni immediate, uso di armi o oggetti contundenti e dispersione rapida. Gli episodi evidenziano organizzazione, violenza e scelta mirata delle vittime coetanee.

Leggi L’ultima baby gang: violenti per scelta

La criminalità minorile a Milano: il contesto e l’assenza di dati aggiornati

Negli ultimi mesi le cronache riportano rapine di gruppo, furti e atti di vandalismo da parte di minorenni, soprattutto nei Navigli, Darsena, centro e periferie. Non esistono dati ufficiali aggiornati per quantificare l’aumento della criminalità giovanile. Le informazioni restano isolate e non permettono di stabilire trend sistemici, in ogni caso percepiti quotidianamente nella loro gravità.