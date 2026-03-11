Italpress Notizie Spettacoli

Barbra Streisand riceverà la Palma d’Oro onoraria durante la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes

di Italpress - 11 Marzo 2026

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – La leggenda del cinema e della musica Barbra Streisand riceverà la Palma d’Oro onoraria durante la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, in programma il 23 maggio al Palais des Festivals.

Il riconoscimento celebra una carriera straordinaria che ha attraversato oltre sei decenni tra cinema, musica e impegno civile. Attrice, regista, produttrice, cantante e autrice, Streisand è una delle figure più influenti della cultura pop internazionale.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto due premi Oscar, undici Golden Globe e dieci Grammy, diventando inoltre la prima donna a vincere l’Oscar per la migliore canzone originale nel 1977. Nel mondo della musica ha pubblicato 37 album in studio e detiene il record di artista capace di raggiungere il primo posto nelle vendite per sei decenni consecutivi.

Tra i suoi film più celebri figurano Funny Girl, che le valse il primo Oscar, Hello, Dolly!, A Star Is Born e il classico romantico The Way We Were. Come regista ha firmato opere importanti come Yentl, progetto che realizzò dopo oltre vent’anni di lavoro e che rappresentò una svolta storica per le donne registe a Hollywood.

Con questo premio, il festival rende omaggio a una delle artiste più complete della storia dello spettacolo, capace di unire Broadway e Hollywood e di lasciare un segno profondo nel cinema e nella musica contemporanea.

-Foto IPA Agency-

