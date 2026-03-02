Italpress Notizie Ambiente

Batterie e transizione ambientale, Laura Castelli confermata alla guida del CDCNPA

di Italpress - 2 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea dei consorziati del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori – l’organismo che opera per garantire la raccolta differenziata, il corretto trattamento e il recupero dei rifiuti di batterie a livello nazionale – ha rinnovato le cariche sociali della governance del CDCNPA per il prossimo esercizio e ha confermato Laura Castelli, direttrice generale del consorzio Erion Energy, in qualità di presidente. L’assemblea dei rappresentanti nazionali del CDCNPA è costituita da 16 consorziati di cui 14 sistemi collettivi e due individuali. A seguito del rinnovo, il Comitato esecutivo che affiancherà la presidente nel suo incarico nel corso di quest’anno è composto da: Alberto Canni Ferrari, Consorzio Erp Italia; Giancarlo Dezio, Consorzio Ecolight; Giuliano Maddalena, Consorzio Ecopower; Michele Priori, Consorzi Cobat.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Assemblea per la fiducia accordatami con questa riconferma. Si tratta di un segnale importante, che valorizza un percorso costruito insieme e un metodo di lavoro fondato sul confronto, sulla collaborazione e sul fare squadra, dimostratosi capace di produrre risultati concreti per l’intero sistema – commenta Laura Castelli, presidente del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori -. L’imminente pubblicazione del decreto sulle batterie rappresenta il frutto di un lavoro collettivo intenso svolto negli ultimi due anni e testimonia quanto la collaborazione all’interno del nostro sistema sia determinante. Al tempo stesso, siamo consapevoli che questo traguardo rappresenta un punto di partenza e non di arrivo: la strada verso il raggiungimento degli obiettivi di raccolta fissati dall’Unione Europea richiede un impegno costante e una capacità di evoluzione continua”.

“È con questo spirito – aggiunge – che proseguo il mio impegno alla guida del CDCNPA, per accompagnare il settore nella transizione normativa, nell’evoluzione dei modelli di raccolta e nel necessario rafforzamento dell’architettura istituzionale e operativa che ci attende anche nel corso di quest’anno”.

Laura Castelli ha costruito il suo percorso professionale nel campo dell’ambiente e della sostenibilità. Dopo la laurea in Scienze Ambientali presso l’Università degli Studi di Milano- Bicocca, ha mosso i primi passi in Aecom, società internazionale specializzata nella consulenza ambientale. È poi entrata nel mondo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, lavorando come Operations specialist nel consorzio Ecolamp. Successivamente ha lavorato in Lloyd’s Register, ente di certificazione di origine inglese attivo anche in Italia, occupandosi di standard legati all’ambiente, alla qualità e alla salute e sicurezza sul lavoro. Nel 2018 ha assunto il ruolo di Operations manager B2C in Ecodom e successivamente ha ricoperto l’incarico di Operations manager all’interno di Erion Compliance Organization. Dal 2022, la manager è direttrice generale del consorzio Erion Energy, dedicato alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo in prima linea allo sviluppo di modelli più sostenibili ed efficienti per l’economia circolare.

– Foto Ufficio stampa CDCNPA –

(ITALPRESS).