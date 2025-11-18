Attualità

Belluno: bambina di 2 anni dimessa da ospedale di Feltre, muore poco dopo

La Procura di Belluno ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l'autopsia per accertare le cause della morte

di Redazione - 18 Novembre 2025

Prima degli strani sintomi respiratori, poi il ricovero e le successive dimissioni, infine il decesso. La morte di una bambina di due anni ha scosso profondamente la comunità di Borgo Valbelluna (Belluno). La piccolina presentava, secondo quanto si legge sui giornali locali, “ormai da qualche giorno dei problemi a livello respiratorio”. La situazione è peggiorata a tal punto da spingere i genitori, nella serata di venerdì, a portarla al Pronto soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre per essere certi che non vi fossero complicazioni.

Cosa è accaduto alla bambina

Al termine di tutti gli approfondimenti e date le condizioni generali della bambina, che non sembrava presentare criticità importanti, il pediatra ha ritenuto di poterla dimettere e rimandarla a casa con una terapia da seguire e la richiesta di tenere costantemente monitorata la situazione. Qualche ora dopo la piccola ha mostrato un forte affanno. Il suo profondo stato di malessere è apparso sempre più evidente. La chiamata al 118 e la corsa dell’ambulanza non sono serviti a evitare il peggio.

La direzione ospedaliera e la Procura di Belluno indagano

Su questa tragedia e sulle concause che possono averla determinata l’azienda Ulss 1 Dolomiti è decisa ad andare a fondo. La direzione ospedaliera, dopo aver espresso le condoglianze alla famiglia della vittima, ha assicurato che “è stato avviato un approfondimento interno finalizzato a dettagliare l’accaduto e le possibili cause cliniche del decesso”.

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l’autopsia per accertare le cause della tragedia.