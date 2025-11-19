Cronaca

Tragedia in Salento: ucciso bimbo di 8 anni. Ritrovato in mare il corpo senza vita della madre

di Lino Sasso - 19 Novembre 2025

Una drammatica vicenda scuote il Salento, dove un bimbo è stato ucciso nella sua casa a Calimera. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità. L’allarme è scattato nella tarda serata di martedì, quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di via Montinari, nel piccolo centro in provincia di Lecce, rinvenendo il corpo senza vita di un bambino di 8 anni nella camera da letto. Sul corpo del piccolo sarebbero state individuate alcune ferite, un elemento che rende ancora più complesso il quadro delle indagini. Il ritrovamento del bambino è avvenuto poche ore dopo il rinvenimento, nel pomeriggio, del cadavere della madre a Torre dell’Orso, località marina situata circa 20 chilometri da Calimera.

Il ritrovamento dei corpi

La donna, 35 anni, originaria della provincia di Reggio Calabria, era stata avvistata in mare da alcuni passanti, che avevano immediatamente dato l’allarme. Le operazioni di recupero erano state condotte dalla Guardia costiera. Nessuno immaginava che, poco dopo, sarebbe arrivata un’altra notizia terribile: il figlio della donna, un bimbo di soli 8 anni, era stato ucciso nella loro abitazione in Salento. Decisivo per l’avvio delle ricerche è stato l’ex marito della donna, padre del bambino, che in mattinata aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa dell’ex moglie e del figlio. L’uomo è stato allarmato dal fatto dal fatto che il piccolo non fosse stato accompagnato a scuola. Da quel momento i militari hanno avviato verifiche serrate, culminate nel doppio ritrovamento dei corpi. Madre e figlio sono stati ritrovati morti in due differenti località del Salento.

In corso le indagini sull’accaduto

Il sindaco di Calimera, Gianluca Tommasi, si è recato personalmente sul luogo della tragedia, manifestando sgomento e vicinanza alla famiglia e all’intera comunità, profondamente colpita dalla morte della donna e del bambino. “Una giornata terribile per il nostro paese”, ha dichiarato, evitando però commenti sulle possibili cause in attesa degli esiti investigativi. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita di madre e figlio per accertare cosa sia realmente accaduto. Gli inquirenti stanno ascoltando i familiari e verificando eventuali segnali che possano far luce sulla dinamica dei fatti. Non si escludono al momento diverse ipotesi, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Il caso del bimbo ucciso nella sua casa in Salento, associato alla morte della madre, apre uno scenario tragico e ancora avvolto nel mistero. La comunità attende risposte mentre sul paese cala un silenzio carico di dolore e incredulità.