Esteri

Raid israeliano su Gaza City, almeno cinque morti in un condominio

di Emily Gabrielli - 3 Ottobre 2026

È di almeno cinque morti, tra cui quattro donne, il bilancio di un bombardamento aereo israeliano che ha colpito nelle prime ore della mattina un edificio residenziale nella parte occidentale di Gaza City. Altre persone sarebbero rimaste gravemente ferite nell’attacco, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali.

Il bombardamento israeliano su Gaza city

Il bombardamento avrebbe centrato direttamente il condominio, provocando il crollo di diverse unità abitative e facendo divampare alcuni incendi all’interno della struttura. Le squadre della protezione civile sono intervenute per domare le fiamme e raggiungere le persone rimaste intrappolate sotto le macerie, estraendo i corpi delle vittime e prestando soccorso ai feriti.

A riferire ulteriori dettagli sull’accaduto sono stati alcuni testimoni citati dall’agenzia di stampa kuwaitiana Kuna. Le operazioni di ricerca e soccorso si sono concentrate nelle abitazioni colpite dal raid. Ma il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi in considerazione delle condizioni dei feriti.

Gli attacchi continuano

L’attacco arriva in una fase di nuova intensificazione delle operazioni militari israeliane nell’area di Gaza City. Secondo le informazioni riportate dalle autorità locali, ai bombardamenti aerei nel centro della città si sono affiancate demolizioni su larga scala nei quartieri orientali.

Nelle stesse zone, inoltre, sarebbero stati registrati colpi d’arma da fuoco contro civili palestinesi costretti a lasciare le proprie abitazioni e a spostarsi verso aree ritenute più sicure. Una situazione che continua ad aggravare le condizioni della popolazione civile, già sottoposta a continui sfollamenti e alla distruzione di interi quartieri.