Food

Bombardino, il calore dell’inverno alpino

Bevanda alpina nata negli anni Settanta, il Bombardino unisce liquore all’uovo, brandy e panna, simbolo dell’après-ski invernale italiano tradizionale caldo.

di Gianluca Pascutti - 9 Gennaio 2026

Nato sulle Alpi italiane, il Bombardino è una delle bevande simbolo dell’inverno in montagna. Caldo, cremoso e deciso, è diventato nel tempo un classico dei rifugie dei bar delle località sciistiche, legato in modo indissolubile all’après-ski.

Origini e diffusione

Il Bombardino fa la sua comparsa in Valle d’Aosta negli anni Settanta, in un contesto di forte crescita del turismo invernale. La necessità di una bevanda capace di riscaldare rapidamente il corpo, unita alla tradizione dei liquori all’uovo già diffusi nelle regioni alpine, ne favorisce la nascita e la rapida affermazione.

Da qui la diffusione in altre zone montane del Nord Italia, dove il Bombardino diventa una presenza stabile nei mesi più freddi.

Un’identità ben definita

Si tratta di una bevanda alcolica calda ad alta gradazione, composta da liquore all’uovo e brandy (o, in alcune varianti, rum), completata da panna montata in superficie. Il colore giallo intenso, la consistenza vellutata e il gusto dolce ma deciso ne definiscono l’identità. Viene servito in piccoli bicchieri o tazze resistenti al calore ed è pensato per un consumo moderato, soprattutto in ambienti freddi.

Come si prepara

Per ottenere un Bombardino equilibrato è fondamentale scaldare il liquore all’uovo a fuoco dolce, senza portarlo a ebollizione, e unire successivamente il distillato. La panna montata completa la bevanda, aggiungendo morbidezza e contrasto. Una leggera spolverata di cacao amaro o cannella è facoltativa, ma tradizionalmente apprezzata.

Un classico dell’après-ski

Oggi il Bombardino rappresenta un piccolo rito dell’inverno alpino, una pausa calda e conviviale, consumata dopo l’attività all’aperto. Più che una semplice bevanda è un elemento culturale delle montagne italiane, capace di raccontare in un bicchiere il legame tra clima, tradizione e accoglienza.

Ricetta tradizionale del Bombardino

Ingredienti per 4 persone

250 ml di liquore all’uovo

80 ml di brandy

200 g di panna fresca da montare

da montare cacao amaro o cannella (facoltativi)

Procedimento:

Scalda il liquore all’uovo in un pentolino a fuoco molto dolce, senza mai portarlo a ebollizione. A parte, scalda leggermente anche il brandy. Versa il liquore all’uovo caldo in una tazza o in un bicchiere termico, aggiungi il brandy e mescola delicatamente. Completa con panna montata sulla superficie. A piacere, spolvera con cacao amaro o cannella. Servi immediatamente.