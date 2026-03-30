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Bosnia–Italia, la notte della verità

Zenica, campo ostile e presagi negativi: ma l’Italia deve essere più forte del contesto

di Marzio Amoroso - 30 Marzo 2026

Zenica non è una trasferta, è un test di sopravvivenza sportiva. La sfida che attende l’Italia nelle qualificazioni mondiali si gioca in un ambiente che sembra costruito per complicare ogni dettaglio. Il Bilino Polje presenta un terreno al limite della praticabilità, segnato da giorni di maltempo e da una manutenzione che non regge il peso dell’evento. La capienza è stata dimezzata a circa 8.000 posti, creando un effetto paradossale, meno pubblico, ma un’atmosfera ancora più compressa, quasi claustrofobica.

Terrazze a pagamento

Intorno allo stadio che ospiterà Bosnia Italia i condomini che sfiorano le tribune hanno trasformato le terrazze in box improvvisati, affitti fino a 500 euro per una visuale privilegiata su una partita che, per la Bosnia, vale una stagione intera. È un calcio che torna primordiale, vissuto a pochi metri dal campo, senza filtri.

Un arbitro che riapre ferite

La designazione arbitrale aggiunge un ulteriore senso di inquietudine per l’Italia. A dirigere l’incontro sarà lo stesso arbitro francese della notte più dolorosa della recente storia azzurra, l’eliminazione nel 2022 contro la Macedonia del Nord. Clement Turpin un nome che riporta a un trauma collettivo, un ricordo che pesa più di qualsiasi statistica. Non è un dettaglio, è un elemento psicologico che la squadra dovrà gestire con lucidità, senza trasformarlo in un alibi.

La Bosnia, fisicità, falli, intensità

La Bosnia arriva a questa sfida con un’identità chiara, ruvidezza, densità, impatto fisico. È la squadra più fallosa dell’intero percorso di qualificazione, con numeri che raccontano un calcio diretto, aggressivo, costruito per spezzare il ritmo e portare la partita sul terreno preferito, quello della battaglia. Il campo pesante amplifica tutto, contrasti, seconde palle, rimbalzi imprevedibili. È una partita che non si vince con l’estetica, ma con la capacità di restare concentrati senza perdere ordine, cosa che mister Gattuso ha ben chiara per portare l’Italia a questi mondiali.

Tutto fa presagire il peggio ma siamo pur sempre l’Italia

Campo pessimo, arbitro che riapre ferite, ambiente ostile e avversario fisico. Storia recente che pesa come un macigno. È il copione perfetto per farci tremare. Ma è anche il copione perfetto per farci essere ciò che siamo sempre stati nei momenti più complicati in passato, una squadra che quando vede il baratro, trova un modo per restare in piedi. Quella di Zenica probabilmente non sarà una partita da ricordare per la bellezza, ma potrebbe essere una partita da ricordare per il carattere. Tutto sembra remare contro, ma noi siamo pur sempre l’Italia.