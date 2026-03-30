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Ecco il calendario del Mondiale di Formula 1 2026

di Lino Sasso - 30 Marzo 2026

Dopo lo straordinario bis asiatico di Kimi Antonelli, il calendario della stagione di Formula 1 2026 si fermerà per una lunga pausa. Poi riprenderà dall’altra parte del mondo, dopo un mese di stop imposto dalla crisi scoppiata nei paesi del Golfo che ha portato alla cancellazione dei Gp del Bahrein e di quello dell’Arabia Saudita. Finora il Mondiale ha sancito la netta supremazia della Mercedes. Oltre ai successi in Cina e Giappone siglati dal giovanissimo talento italiano, l’altro Gran Premio disputato, il primo in Australia, è stato infatti vinto dal compagno di squadra George Russell. Il pilota britannico a Suzuka ha chiuso appena alle spalle di Antonelli che con due vittorie e un secondo posto guida la classifica iridata. Solamente tre i podi conquistati finora dalla Ferrari, tutti sul gradino più basso, con Leclerc in Australia e Giappone ed Hamilton in Cina. Iniziata invece malissimo la stagione per Max Verstappen, il cui miglior piazzamento finora è un sesto posto nella gara inaugurale. Male anche le McLaren che hanno all’attivo solamente un podio, il secondo posto di Piastri in Giappone.

Il calendario dei prossimi Gp della stagione di Formula 1 2026

Stati Uniti-Florida, Gp di Miami (3 maggio). Canada, Gp di Montreal, (24 maggio). Principato di Monaco, Gp di Montecarlo, (7 giugno). Spagna-Catalogna, Gp di Barcellona, (14 giugno). Austria, Gp di Spielberg, (28 giugno). Gran Bretagna, Gp di Silverstone, (5 luglio). Belgio, Gp di Spa 1(9 luglio). Ungheria, Gp di Hungaroring, (26 luglio). Olanda, Gp di Zandvoort, (23 agosto). Italia, Gp di Monza, (6 settembre). Spagna, Gp di Madrid, (13 settembre). Azerbaigian, Gp di Baku, (26 settembre). Singapore, Gp di Marina Bay, (11 ottobre). Stati Uniti-Texas, Gp di Austin, (23 ottobre). Messico, Gp di Città del Messico, (30 ottobre). Brasile, Gp di San Paolo, (6 novembre). Stati Uniti-Nevada, Gp di Las Vegas GP, (19 novembre). Qatar, Gp di Lusail, (27 novembre). Emirati Arabi Uniti, Gp di Abu Dhabi, (4 dicembre).