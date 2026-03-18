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Bove torna e segna: primo gol dopo lo stop

Una marcatura a fil del terzo fischio, un recupero sul campo che viene continuamente monitorato

di Giorgio Brescia - 18 Marzo 2026

(Fonte: X)

Dopo 506 giorni il ritorno al gol di Edoardo Bove arriva il 17 marzo nella Championship inglese. Il centrocampista segna con la maglia del Watford nella vittoria per 3-1 contro il Wrexham allo stadio Vicarage Road, chiudendo la partita al 94’ con un tap-in da pochi metri dopo una respinta della traversa.

Bove, il primo gol dopo il rientro sui campi

Entrato dalla panchina all’83’, Bove trova la rete nei minuti di recupero, firmando il suo primo gol in Inghilterra e il primo dopo un lungo stop. Il dato più rilevante, il tempo trascorso dall’ultima marcatura: 506 giorni. L’ultimo gol risaliva al 27 ottobre 2024, con la Fiorentina proprio contro la Roma.

In mezzo, un passaggio che ha segnato la sua carriera. Il 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, Bove era stato colpito da un arresto cardiaco in campo. L’intervento medico e l’impianto di un defibrillatore avevano imposto uno stop prolungato dall’attività agonistica.

Una nuova stagione nel Regno Unito

Il rientro è avvenuto quest’anno. Dopo la firma con il Watford il 21 gennaio, Bove è tornato in campo il 14 febbraio, a distanza di oltre un anno dall’ultima presenza ufficiale. Il gol contro il Wrexham arriva poco più di un mese dopo, in una fase di utilizzo progressivo e minuti ancora gestiti.

Un recupero monitorato

La rete non cambia solo il risultato della partita, ma segna un passaggio concreto nel percorso sportivo del centrocampista: ritorno alla competizione, continuità di impiego e capacità di incidere anche in zona offensiva. Un dato coerente con le sue caratteristiche, legate agli inserimenti senza palla e alla presenza negli ultimi metri.

Il contesto resta quello di un recupero monitorato, ma il gol rappresenta un elemento oggettivo. Bove è tornato a segnare in una partita ufficiale, dopo oltre un anno di assenza e un evento che ne aveva interrotto la carriera.