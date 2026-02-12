Cronaca

Coniugi Moretti aggrediti prima dell’interrogatorio dai familiari delle vittime

di Andrea Scarso - 12 Febbraio 2026

La tensione è esplosa all’improvviso, a pochi minuti dall’inizio dell’interrogatorio. Alcuni familiari delle vittime della strage di Crans-Montana hanno aggredito verbalmente e fisicamente Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar Constellation, al loro arrivo davanti all’aula universitaria di Sion dove era prevista l’audizione.

I coniugi, indagati per il rogo che la notte di Capodanno ha causato decine di morti e oltre cento feriti, sono giunti sul posto scortati dalla polizia e accompagnati dai legali. Nonostante le misure di sicurezza, la situazione è rapidamente degenerata: meno di una decina di parenti delle vittime presenti si sono avventati contro di loro, dando vita a un parapiglia che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Il clima attorno all’interrogatorio

L’episodio fotografa il clima che accompagna l’inchiesta sul rogo del Constellation, il locale andato a fuoco durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana. Un’inchiesta che, giorno dopo giorno, continua ad allargarsi e a far emergere nuovi elementi di scontro tra difesa, parti civili e istituzioni.

All’interno dell’aula, davanti ai magistrati e a una platea di oltre cinquanta avvocati delle parti civili, Jacques Moretti ha ribadito una linea difensiva già nota: il Constellation, secondo lui, era un locale sicuro. E se così non fosse stato, le responsabilità ricadrebbero sugli enti pubblici preposti ai controlli.

Le risposte di Jacques Moretti e i nodi sulla sicurezza

Nel corso dell’interrogatorio, l’imprenditore ha escluso che l’impianto di ventilazione sia mai stato oggetto di verifiche da parte del Comune o del Cantone, respingendo l’ipotesi che un difetto nel ricambio d’aria del locale sotterraneo possa aver contribuito a propagare l’incendio.

Altro punto critico riguarda gli estintori: quattro dispositivi presenti nel locale non sarebbero stati utilizzati durante la fuga. Moretti ha spiegato che, nel panico, nessuno avrebbe pensato a usarli, aggiungendo che la segnaletica catarifrangente obbligatoria era stata fissata ma si sarebbe staccata facilmente. Una spiegazione che non ha convinto tutti e che ha alimentato ulteriormente le contestazioni delle parti civili.

L’inchiesta si estende anche in Italia

Mentre in Svizzera proseguono gli interrogatori, l’indagine si muove anche sul fronte italiano. A Roma, il pubblico ministero Stefano Opilio ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni dei giovani italiani deceduti o rimasti feriti nella tragedia.

Secondo la Procura, immagini, video e chat presenti sui dispositivi potrebbero fornire elementi decisivi per ricostruire la dinamica del rogo e chiarire eventuali responsabilità legate alla sicurezza del locale. Le analisi forensi serviranno a “cristallizzare” dati e testimonianze digitali di quella notte, colmando – secondo gli inquirenti – un vuoto lasciato dalle autorità svizzere.

Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana: ritardi ed errori della procura di Sion