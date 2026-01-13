Cinema

Buen Camino, record di incassi al cinema: è il film italiano più visto di sempre

di Lino Sasso - 13 Gennaio 2026

Record di incassi per Buen Camino: l’ultimo film di Checco Zalone si impone come quello che ha macinato più spettatori di sempre nelle sale italiane. In meno di tre settimane di programmazione, la nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film ha riscritto la storia del box office nazionale. Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di tutti i tempi. I numeri certificano la portata del successo. Buen Camino ha raggiunto incassi record per 65.689.125 euro e 8.157.202 spettatori, superando il precedente primato detenuto da Quo Vado?, che si era fermato a 65.365.736 euro. Nella classifica assoluta, considerando anche le produzioni internazionali, davanti resta soltanto Avatar con circa 68,6 milioni di euro incassati in Italia.

Il successo durante le feste natalizie

Per il cinema nazionale, però, il primato di “Buen Camino” rappresenta un punto di svolta storico. Il percorso verso il record è iniziato fin dal debutto. Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, il film ha incassato 5.671.922 euro. Ha stabilito così il miglior risultato di sempre in Italia per un film nella giornata natalizia. Superando anche il precedente primato di Natale a New York. Con una quota di mercato del 78,8%, Buen Camino. ha trascinato l’intero settore cinematografico sopra i 7 milioni di euro complessivi nella stessa giornata. Un livello che non si registrava dal 2011. Il giorno successivo, 26 dicembre, l’incasso ha sfiorato gli 8 milioni di euro, portando il totale dei primi due giorni a quasi 14 milioni. Un risultato che colloca il film tra i migliori di sempre anche nel giorno di Santo Stefano, davanti a titoli internazionali di grande richiamo. Il primo weekend di programmazione si è così chiuso con quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, segnando la miglior apertura natalizia mai registrata al box office italiano.

La continuità che ha portato Buen Camino al record di incassi

Il successo non si è fermato con le festività natalizie. Il 1° gennaio Buen Camino ha incassato oltre 5 milioni di euro portando il totale sopra i 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo miglior incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da Tolo Tolo e ancora da Quo Vado?, entrambi interpretati da Zalone. Nella seconda settimana di programmazione, il film ha oltrepassato i 53 milioni di euro, superando anche Sole a catinelle. In meno di venti giorni è arrivato il sorpasso definitivo sul precedente primato, rendendo ufficiale il record di incassi per Buoen Camino come nuovo riferimento nella storia del cinema italiano. Un successo che va oltre i numeri e conferma la capacità di Checco Zalone di trasformare ogni uscita in un evento capace di mobilitare milioni di spettatori.