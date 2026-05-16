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Arriva Spider-Noir: sui social impazza il “bianco e nero”

Ecco quando e dove esce in Italia una attesissima serie tv già trend tra gli appassionati

di Daniel Walker - 16 Maggio 2026

Arriva Spider-Noir: i telefoni e i computer di mezza Italia stanno per tingersi di un elegantissimo bianco e nero e per una volta Nicola Cage non è solo e semplicemente trash.

Arriva Spider-Noir

C’è una grandissima curiosità attorno a Spider-Noir, la serie televisiva più attesa del momento che vede il debutto sul piccolo schermo di una delle star più imprevedibili di Hollywood. Ecco tutti i dettagli, la trama e i motivi per cui se ne parla così tanto.

Quando esce in Italia?

Da segnare sul calendario il 27 maggio. Questa la data ufficiale in cui tutti gli 8 episodi debutteranno contemporaneamente su Prime Video, Italia compresa. Per l’occasione è stata pensata un’operazione particolare. Gli spettatori potranno scegliere se guardare la serie nella sua versione “autentica” in bianco e nero, per assaporare le atmosfere d’epoca, oppure in una versione a colori.

Di cosa tratta? (dimenticate il solito Uomo Ragno)

Se vi aspettate il classico supereroe adolescente che fa battute spiritose mentre vola tra i grattacieli, siete totalmente fuori strada. La serie è ambientata in una New York degli anni ’30 cupa, piovosa e nel pieno della Grande Depressione.

Il protagonista non è il tradizionale Peter Parker, ma Ben Reilly (interpretato da Nicolas Cage). Un investigatore privato di mezza età, stanco, disilluso e con un passato da eroe mascherato che preferirebbe dimenticare. Tra fumo di sigaretta, indagini poliziesche e malavita organizzata, il detective dovrà affrontare i fantasmi del suo passato. Il tono è quello del classico poliziesco d’altri tempi, dove i confini tra bene e male sono molto sfumati.

Un Nicolas Cage “finalmente maturo”?

Nelle discussioni tra appassionati sulle piattaforme di discussione come Reddit e sulle pagine di cinema di Facebook non si parla d’altro. Per anni, Nicolas Cage è stato associato a ruoli sopra le righe, caratterizzati da recitazioni esagerate, urla e sguardi strabiliati. Un genere che lo ha reso un idolo del web, ma che spesso faceva passare in secondo piano le sue doti drammatiche.

Vedere un Cage “maturo” in Spider-Noir significa l’esatto contrario. Chi ha potuto visionare le prime immagini descrive una performance trattenuta, intima, misurata e profondamente malinconica.

L’attore mette da parte le sue celebri bizzarrie per dare al personaggio il peso e il dolore di un uomo segnato dalla vita. È il ritorno del Cage capace di vincere un Premio Oscar, che punta sull’intensità degli sguardi e sui silenzi piuttosto che sulle reazioni teatrali.

Il fenomeno della “vita in bianco e nero” su TikTok e Instagram

Mentre l’attesa cresce, sulle applicazioni video più amate come TikTok e Instagram è già scoppiata una vera e propria moda visiva. Moltissimi utenti si stanno divertendo a utilizzare i filtri in bianco e nero sui propri smartphone, accompagnati da musiche jazz, per ironizzare sulla propria quotidianità.

C’è chi si filma mentre commenta con il tono drammatico e solenne tipico dei detective dei vecchi film piccoli inconvenienti di tutti i giorni, come il traffico del mattino o il caffè finito. Un gioco virale che dimostra quanto l’estetica di questa serie abbia già fatto breccia nell’immaginario collettivo prima ancora del debutto ufficiale.