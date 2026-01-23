Italpress Notizie Spettacoli

“Buta”, film azerbaigiano proiettato a Roma

di Italpress - 23 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Un delicato film azerbaigiano è stato protagonista di una proiezione, dedicata al cinema dell’Azerbaigian, a Roma il 19 gennaio. Organizzata dall’Ambasciata dell’Azerbaigian in Italia, dal Centro Culturale dell’Azerbaigian e dall’Associazione “La Lampadina Periodiche Illuminazioni”, la serata ha mostrato al numeroso pubblico, riunito al Cinema Caravaggio, la pellicola “Buta”.

Con un nome evocativo, che rimanda ad un motivo ornamentale tipico della tessitura azerbaigiana, ma anche ad elementi della natura e soprattutto al giovane protagonista del film, Buta racconta di un piccolo villaggio azerbaigiano tra le montagne del Caucaso, dove la vita scorre ancora lenta e le tradizione sono conservate e valorizzate. Diretto da Ilgar Najaf e datato 2011, il film è stato candidato azerbaigiano come miglior film in lingua straniera all’85ma edizione degli Academy Awards e ha vinto l’Asia Pacific Screen Award Best Children’s Feature Film nello stesso anno. La visione è stata preceduta dai saluti dell’Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, S.E. Rashad Aslanov, che ha sottolineato l’importanza del settore culturale nelle vivaci relazioni tra l’Azerbaigian e l’Italia, e come i film permettano di far conoscere aspetti a volte meno noti dei paesi e delle tradizioni dei popoli.

A coordinare l’evento, la direttrice del Centro Culturale dell’Azerbaigian, Gulnar Taghizada, che ha anche evidenziato come il settore cinematografico in Azerbaigian sia in continuo sviluppo e viva un crescente apprezzamento internazionale. Per La Lampadina sono intervenute Isabella Confortini Hall e Pucci Biffi Rastrelli, evidenziando la proficua collaborazione tra gli organizzatori e il grande interesse del film, con l’auspicio che potesse essere apprezzato dal pubblico italiano e manifestando disponibilità a future iniziative congiunte. Al termine della visione, un ricevimento ha intrattenuto gli ospiti, inaugurando un nuovo anno di iniziative, scambi culturali e amicizia tra Azerbaigian e Italia.

– Foto Centro culturale presso l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia –

