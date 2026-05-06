Buttafuoco: Biennale libera e audace come dice Mattarella

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Meloni ha ribadito che, anche dissentendo, la Biennale è autonoma

di Askanews - 6 Maggio 2026

Venezia, 6 mag. (askanews) – “Andare avanti avere audacia, ha accomandato Mattarella ai David di Donatello. Siate liberi e audaci, dice. Eccoci. Se le autorità politiche fossero fureria dove le ingerenze arrivano a piegare la solidità delle istituzioni, avremmo altro esito” Lo ha detto il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, durante la conferenza stampa di presentazione della Biennale Arte 2026.

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – ha aggiunto Buttafuoco – a una precisa domanda, la domanda delle domande sulla partecipazione della Russia alla Mostra Internazionale d’arte, ha detto che la Fondazione la Biennale di Venezia è autonoma. Ha fatto la doverosa premessa. Non sono d’accordo, ma… è proprio quel ma, da par suo, e io la ringrazio proprio in quel ma ha confermato, sgargiante e definitiva, la libertà e l’autonomia e quindi la libertà e l’audacia che sono alla radice dello Iure, la civiltà del diritto che è quella dottrina di cui Sergio Mattarella, il Capo dello Stato, è maestro. Lo jure, la civiltà del diritto, che è cosa ben diversa dagli statuti etici dove ‘la legge è uguale per tutti’, sembra essere deformata in una sorta di sabba regolatorio, dove la legge è uguale per tutti quelli che la pensano come noi”.