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La nuova ossessione americana: la sauna nordica

Riduzione del cortisolo, stimolo metabolico, felicità e allungamento della vita spingono l’America a riconsiderare la cultura del calore

di Cinzia Rolli - 13 Maggio 2026

Quando pensiamo ad un americano lo immaginiamo immerso nel suo lavoro tutto il giorno, anche il fine settimana. Ma qualcosa sta cambiando e già da qualche tempo.

Il desiderio di una vita più lunga e serena ha spinto la popolazione americana a ricercare i segreti del benessere nelle tradizioni nordiche.

Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia, infatti, sono in cima alla classifica del World Happiness Report da oltre un decennio con un’aspettativa di vita compresa tra 81 e 83 anni, ben al di sopra della media mondiale.

Cos’è l’hygge: la filosofia danese del vivere bene

Il segreto tanto bramato sembra essere l’hygge (che si pronuncia HOO-gah), una filosofia di vita basata sui piccoli piaceri, sul benessere emotivo e sulla riduzione dei ritmi frenetici della vita quotidiana.

Tutto parte dalla mente: dobbiamo creare una sorta di sicurezza psicologica, un posto nel nostro immaginario dove sentirci al sicuro. Un luogo dove semplicemente essere, senza doverci mostrare, mascherare, esibire o forzare. In questo modo permettiamo al sistema nervoso di riposare.

Ed il concetto danese di hygge trova la sua espressione fisica e materiale nella sauna tramite il calore utilizzato e la condivisione di questo antico rito.

Il ciclo del vapore composto dal caldo, seguito poi dal freddo della doccia o di un bagno e dal riposo, comporta una scarica di endorfine importante.

Earric Lee, ricercatore presso l’EPIC Center del Montral Heart Insitute, studia gli effetti della sauna sulla salute fisiologica. Egli afferma che tale attività rilascia beta-endorfine e ormone adrenocorticotropo (ACTH), che insieme contribuiscono a fornire una sensazione di felicità e benessere al corpo e alla mente. Inoltre l’esposizione al calore ripetuta nel tempo può rendere le arterie più elastiche facilitando un flusso sanguigno più regolare.

Il bagno freddo: lo stress si scioglie a basse temperature

L’immersione in acqua fredda è considerata un’estensione essenziale e naturale della routine termale. Sebbene la tradizione finlandese preveda di rotolare nella neve o tuffarsi in un lago ghiacciato, oggi la maggior parte delle persone acquista piccole vaschette per immergersi nell’acqua fredda.

Uno studio dell’Università dell’Oregon, pubblicato sul Journal of Thermal Biology, ha rivelato che calarsi per 15 minuti in acqua fredda riduce notevolmente la variabilità della frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il cortisolo, biomarcatore chiave dello stress. Inoltre vengono stimolati anche i globuli bianchi, chiamati leucociti, che combattono le malattie e rafforzano il sistema immunitario.

Ed è così che la domanda di servizi legati alla sauna è in forte crescita negli Stati Uniti. Se nel 2024 il mercato americano delle saune valeva 197,6 milioni di dollari, si prevede che raggiungerà i 311,4 milioni di dollari entro il 2033.

La vendita globale delle attrezzature per bagni di vapore è destinata a raggiungere 1,56 miliardi di dollari entro il 2033.

Dopo la sauna un’altra pratica considerata salutare è il friluftsliv (pronunciato free-loofts-leev) ossia una vera e propria immersione nella natura, nella vita all’aria aperta.

Si tratta di passeggiare nel verde respirando profondamente e annusando fiori e piante. Bisogna assecondare i propri sensi, ascoltare il canto degli uccelli, il fruscio delle foglie, sentire la terra a piedi nudi, toccare la corteccia degli alberi, lasciarsi trasportare dai versi degli animali.

La cultura nordica abbraccia questo tipo di pratica collocando i bagni caldi in luoghi all’aperto, in ambienti naturali.

In tutti gli Stati Uniti numerosi parchi e riserve offrono sezioni guidate di “bagno nelle foresta” aperte a famiglie, gruppi e ritiri aziendali.

La natura crea stabilità. Aiuta a ritrovare equilibrio, a fare meno uso dei dispositivi digitali e a rilassare il corpo.

Il ciclo della sauna e i rituali ad essa collegati stanno conquistando letteralmente l’America. Ciò che più attira e avvicina alle tradizioni nordiche sono la possibilità di migliorare la qualità del sonno e la lucidità mentale e perché no sperare in una vita più lunga e serena.

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