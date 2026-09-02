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BYD leader nell’elettrificato in Italia ad agosto 2026

di Italpress - 2 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto BYD ha immatricolato 2.580 vetture, pari a una quota del 3,7%, con una crescita del 194,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Un risultato che porta, per il quarto mese consecutivo, il Brand nella Top 10 del mercato italiano. E la traiettoria di crescita emerge con maggiore evidenza osservando il progressivo dell’anno; nei primi otto mesi del 2026 BYD totalizza 36.539 unità, quasi tre volte quelle dello stesso periodo del 2025, per un incremento del 194,6% e una quota del 3,2% su base annua. Questi numeri, spiega Byd in una nota, assumono un significato ancora maggiore se inserito nell’attuale contesto competitivo, in cui da inizio anno BYD ha continuato a crescere con un ritmo superiore a quello del mercato e che ad agosto la vede primeggiare tra i marchi cinesi commercializzati in Italia e anche superare alcuni brand tradizionali europei e americani. Il consolidamento di BYD passa soprattutto attraverso la capacità di presidiare l’intero mercato dell’elettrificazione: ad agosto, infatti, si posiziona al primo posto nel comparto NEV (elettrico + Plug-in Hybrid), con una quota del 20,2% e una crescita del 194,9% rispetto ad agosto 2025. La leadership si conferma anche nel cumulato gennaio-agosto con 36.539 targhe, pari al 18,6% di quota, e un incremento del 194,6% su base annua.Particolarmente significativa la performance delle vetture Plug-in Hybrid, dove BYD mantiene ad agosto il primo posto con 2.093 immatricolazioni, una quota del 26,7% e una crescita superiore al 200% rispetto allo stesso mese del 2025. Inoltre, da gennaio ad agosto le immatricolazioni raggiungono 29.046 unità, per una quota del 28% e una crescita superiore al 200%. Merito del successo riscosso dalla tecnologia DM-i, che sta contribuendo in modo determinante alla crescita del brand. Parallelamente, nel comparto BEV, il marchio conquista il podio con 487 immatricolazioni, una quota del 9,9% e una crescita del 94% rispetto ad agosto 2025. Nel cumulato, BYD totalizza 7.493 BEV, in aumento del 122,9%, conquistando l’8,1% del mercato elettrico italiano. I risultati di agosto confermano quindi la rapidità con cui BYD sta consolidando il suo ruolo di principale player della transizione energetica in Italia e in Europa, costruita su volumi, continuità di performance e crescente presenza fisica sul territorio. Una progressione sostenuta da una solida strategia commerciale e dalla capacità di interpretare l’evoluzione della domanda sempre più orientata verso soluzioni elettrificate, efficienti e tecnologicamente avanzate.

– Foto ufficio stampa BYD –(ITALPRESS).