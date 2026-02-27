Italpress Notizie Hi-Tech

Calderone “L’intelligenza artificiale porterà un saldo positivo in termini di nuove opportunità di lavoro” / Video

di Italpress - 27 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Con i nostri omologhi di Francia e Germania condividiamo anche quelle che sono le evoluzioni, le transizioni, del nostro mondo del lavoro. In alcuni settori industriali specifici e condividiamo anche un approccio all’intelligenza artificiale che abbia una impostazione che è quella che l’Italia ha dato nel piano di azione del G7 2024, riproposto anche al G7 canadese, e che noi consegniamo anche alla Francia che è il paese G7 quest’anno. Una visione umanocentrica, quindi la persona al centro, i lavoratori e le lavoratrici al centro”. Così Marina Calderone, ministra del Lavoro, a margine di un convegno su Ia e lavoro.

“L’intelligenza artificiale certamente comporterà un riposizionamento e un rischio su alcune posizioni lavorative, ma alla fine porterà un saldo positivo in termini di nuove opportunità di lavoro. Il tema – ha aggiunto – è connesso alla strategia sulle competenze, alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori e anche a dare una risposta in termini di competenze digitali. Noi come ministero del Lavoro siamo impegnati in questo”.

