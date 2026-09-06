Cronaca

Calitri, aggredisce l’ex compagna a martellate: fermato un tunisino

Violenta aggressione a Calitri, in provincia di Avellino, dove una donna di 28 anni è stata colpita alla testa con un martello dall’ex compagno. La giovane è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza ed è ricoverata in prognosi riservata

di Lino Sasso - 6 Settembre 2026

Aggredisce la ex e poi scappa: è avveuto a Calitri in provincia di Avellino, dove una donna di 28 anni è stata colpita alla testa con un martello dall’ex compagno di origini tunisine. La giovane è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza ed è ricoverata in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato. La vittima, di origini tunisine, aveva deciso di interrompere la relazione con il coetaneo, anche lui tunisino. L’uomo, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe introdotto nell’abitazione della giovane e l’avrebbe aggredita, colpendola alla testa con un martello.

Le urla e l’allarme dei vicini mentre l’uomo aggredisce la ex a Calitri

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Calitri e quelli del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. Dopo l’aggressione alla donna, il suo ex si è allontanato da Calitri facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Sono così scattate immediatamente le ricerche. La fuga è infatti durata poco. L’uomo è stato individuato e bloccato a Lioni, comune distante una decina di chilometri da Calitri, dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nell’abitazione e le circostanze che hanno preceduto l’aggressione. Il tunisino è stato, ovvimente, posto in stato di fermo e la sua posizione è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria.