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Campionati Regionali Giovanili: il Friuli Venezia Giulia detta ancora il ritmo. Oggi le Finali

Oggi si disputano le finali dei Campionati Regionali Giovanili, appuntamento decisivo per assegnare i titoli delle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile.

di Marzio Amoroso - 3 Aprile 2026

Nel panorama dei Campionati Regionali Giovanili 2026, una costante emerge con una chiarezza quasi matematica: il Friuli Venezia Giulia continua a imporsi come riferimento tecnico e culturale del calcio giovanile italiano. Non è un caso, non è un episodio, è un modello che produce risultati, categorie dopo categoria.

U15: la finale inedita che conferma una tendenza

La rappresentativa Under 15 del Friuli Venezia Giulia ha raggiunto la finale superando la Lombardia con un 1–0 essenziale. Una partita che ha mostrato le caratteristiche della selezione, ordine, densità, capacità di colpire nei momenti chiave. Dall’altra parte, la Toscana ha costruito il proprio percorso con solidità, ma la narrativa della finale è inevitabilmente segnata dalla presenza dei friulani, che negli ultimi anni hanno trasformato la categoria U15 in un laboratorio di continuità.

La finale appena conclusa va ai frulani che vincono con un netto 3-1

La finale Under 15 del Torneo delle Regioni tra Toscana e Friuli Venezia Giulia, giocata questa mattina alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, si è chiusa con il successo dei friulani 1–3. Dopo essere passati in svantaggio sono risuciti con determinazione a ribaltare il risultato. Una squadra tecnica e di grande forza fisica con dei giocatori molto interessanti che fanno bene sperare per il futiro del nostro calcio.

U17: la conferma più evidente

La finale Friuli Venezia Giulia – Abruzzo è il punto più alto della supremazia regionale. L’U17 friulana non è solo una squadra competitiva, è una struttura, un sistema che riproduce principi riconoscibili — intensità, sincronismi, gestione dei tempi di gioco — indipendentemente dagli interpreti. Arrivare in finale è la prosecuzione naturale di un percorso che negli ultimi anni ha portato la rappresentativa a essere considerata una delle più complete del torneo.

La seconda finale vinta a sorpresa dall’Abruzzo

La finale Under 17 vinta con un risultato schiacciante va alla rappresentativa abruzzese che hanno travolto i friulani con un sonante 4 – 0. Partita equilibrata nel primo tempo, poi la dinamicità e la forza fisica dell’Abruzzo ha avuto meritatamente la meglio.

Femminile: un movimento che osserva e impara

La finale Veneto – Lombardia conferma la forza storica delle due regioni, ma anche qui le friulane restano osservatrici privilegiate. il movimento femminile regionale sta crescendo con una velocità superiore alla media nazionale, e la distanza dalle big si sta riducendo stagione dopo stagione.

U19: l’unica conferma nazionale

Nella categoria Under 19, dove la volatilità dei risultati è tradizionalmente più alta, il Friuli Venezia Giulia è l’unica rappresentativa italiana ad aver confermato la presenza in semifinale rispetto alla scorsa edizione. Un dato che racconta la freschezza del vivaio, la capacità di rigenerarsi e la solidità delle strutture tecniche. Qui la finale sarà tra Lazio e Puglia.

L’importanza dei vivai regionali

I Campionati Regionali Giovanili ogni anno ridisegnano equilibri e gerarchie, il Friuli resta l’unico punto fisso. Le finali 2026 lo confermano, la regione non è più una sorpresa, ma un riferimento del calcio giovanile. E mentre le altre rappresentative alternano cicli e generazioni, il Friuli Venezia Giulia continua a produrre calcio riconoscibile, competitivo, moderno.

Il programma delle Finali dei Campionati Regionali Giovanili

TORNEO DELLE REGIONI C11

FINALI – 3 aprile 2026

UNDER 15 – ore 09.30

Toscana-Friuli Venezia Giulia

Link alla diretta: https://www.youtube.com/live/UQcKgNzIplQ?si=AqrjMMuUWqWjHiQs

UNDER 17 – ore 11.30

Friuli Venezia Giulia-Abruzzo

Link alla diretta: https://www.youtube.com/live/AzGhTiwoSY4?si=S1H1ILQcygvQmN3A

FEMMINILE – ore 14.00

Veneto-Lombardia

Link alla diretta: https://www.youtube.com/live/d3tLCtJGBtc?si=EBhEYITFoaZDV7h4

UNDER 19 – ore 16.30

Lazio-Puglia

Link alla diretta: https://www.youtube.com/live/xoSq5cQGvYc?si=OIfXhytccSt7FQNh