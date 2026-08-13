Attualità

Caos voli a Catania: aeroporto fermo fino alle 8

di Lino Sasso - 13 Agosto 2026

L’Etna continua a tenere sotto scacco il sistema aeroportuale siciliano. Arrivi e partenze sono sospesi all’aeroporto di Catania fino alle 8 di domani, mentre per far fronte al caos voli gli altri scali dell’Isola sono chiamati a un nuovo super lavoro. Da sei giorni il vulcano non concede tregua. A complicare ulteriormente la situazione è soprattutto la direzione della nube di cenere, che continua a essere orientata proprio verso l’aeroporto di Catania. I numeri restituiscono la portata dell’emergenza. Soltanto nella giornata di ieri sono stati dirottati più di 50 voli tra Palermo, Trapani e Comiso. Quest’ultimo aeroporto ha accolto complessivamente oltre 140 voli dall’inizio della crisi. A Fontanarossa, invece, in pochi giorni sono circa 700 i voli saltati, tra cancellazioni e collegamenti riprogrammati sugli altri aeroporti siciliani. Una situazione che coinvolge decine di migliaia di viaggiatori proprio nel cuore della stagione estiva.

Trasporti straordinari perrispondere al caos dei voli

Pesanti anche le conseguenze economiche. Le prime stime indicano danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turistico. Mentre resta impossibile prevedere quando l’attività dell’Etna consentirà un ritorno alla completa normalità. La Regione Sicilia ha intanto chiesto alle società che gestiscono il trasporto ferroviario e su gomma di aumentare i collegamenti tra le città e gli aeroporti attraverso servizi integrativi e straordinari. Negli scali sono stati inoltre mobilitati i volontari del sistema regionale di Protezione civile, con circa 30 unità per turno. Allestiti anche gazebo per distribuire gratuitamente acqua ai passeggeri e fornire informazioni sui collegamenti disponibili. L’Etna, insomma, non sta mettendo alla prova soltanto Fontanarossa. Dopo sei giorni di emergenza e centinaia di voli cancellati o dirottati, la crisi investe ormai l’intero sistema dei trasporti siciliano. E il caos voli a Catania rilancia l’esigenza di dotare l’Isola di un piano stabile per garantire mobilità e collegamenti quando il vulcano condiziona il traffico aereo.