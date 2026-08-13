La città costiera bulgara di Burgas ospiterà l’Eurovision 2027
L’annuncio gli organizzatori: la finale sabato 15 maggio
Burgas (Bulgaria), 13 ago. (askanews) – La città bulgara di Burgas, affacciata sul Mar Nero, ospiterà l’Eurovision Song Contest 2027, con la finale del più grande evento musicale televisivo dal vivo al mondo che si terrà il 15 maggio 2027, come annunciato dall’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e dalla Televisione Nazionale Bulgara (BNT). La notizia giunge dopo che la cantante bulgara Darina Yotova, nota come Dara, ha vinto l’edizione 2026 del concorso a Vienna, capitale austriaca, con la canzone “Bangaranga”.
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