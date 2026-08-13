Sociale

Nino Somma: la dedizione al servizio di una comunità

Alla vigilia di Ferragosto, 12 anni fa moriva Fausto Somma, un uomo che è stato capace di riscrivere la storia della evoluzione moderna di una intera comunità.

di Vincenzo Viti - 13 Agosto 2026

Sono cinque le edizioni del Premio Fausto Somma dedicate al grande imprenditore lucano scomparso prematuramente, tuttora attivo nel ricordo di una comunità che lo ha apprezzato e tuttora lo racconta attraverso la fitta cooperazione fra le maggiori istituzioni e la Fondazione a lui intitolata.

Somma e l’evoluzione moderna

Somma ha scritto la storia della evoluzione moderna della regione, superato grandi difficoltà spendendo coraggio intransigenza talvolta ostinazione, ha scandito i passaggi essenziali di una memorabile impresa multidimensionale.

Si è così collocato nel cuore della grande trasformazione culturale e sociale indotta in una economia che usciva dal ciclo primario della industrializzazione per imboccare la strada della innovazione nei settori di supporto: scienza, nuove tecnologie, terziario di sostegno alle produzioni. Quindi banche, processi di integrazione con economia avanzate, diversificazione di interessi su scenari interregionali ed europei.

Una lunga cavalcata nella curva di progressi civile della Basilicata. Un orizzonte straordinariamente proiettato sul futuro per un protagonista capace e vincente, venuto appunto dal futuro.

Nino Somma torna a Tursi

Nino Somma torna oggi a Tursi ormai, per un impegno che continua a rinnovare il fascino della avventura. Soprattutto per la dedizione e il coraggio spesi senza tregua a servizio di una comunità che ha appreso ad amarlo senza riserve. Si rinnova perciò anche quest’anno il rito di un ritorno alle ragioni di una testimonianza ancora viva pulsante attuale più che mai.

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