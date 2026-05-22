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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 22 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Tredicesima Tappa del Giro d’Italia

22 maggio da Alessandria a Verbania 186 km

Alessandria è una città di pianura, elegante e strategica, situata tra il Tanaro e la Bormida. Fondata nel XII secolo come baluardo contro l’Impero, ha sempre avuto un ruolo militare e commerciale di rilievo. Il suo centro storico conserva palazzi ottocenteschi, piazze ampie e portici che raccontano la vocazione borghese e industriosa del Piemonte. La Cittadella, fortezza barocca tra le meglio conservate d’Europa, è il simbolo della città. Alessandria è anche terra di vini e risaie, di sapori autentici e discreti, dove la tradizione piemontese si esprime con eleganza e misura. Non perdetevi questa tappa del Giro d’Italia e godetevi il paesaggio di questa splendida regione.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Risotto al Barbera – Un piatto che unisce la raffinatezza e carattere

Ingredienti per 4 persone :

320 g di riso Carnaroli

1 bicchiere di vino Barbera

1 scalogno

40 g di burro

3 cucchiai di olio EVO

1 l di brodo vegetale

50 g di parmigiano reggiano

Sale e pepe

Preparazione:

Trita lo scalogno e fallo appassire in olio e burro.

Aggiungi il riso e tostalo per un paio di minuti.

Sfuma con il vino Barbera e lascia evaporare.

Unisci gradualmente il brodo caldo, mescolando.

Quando il riso è al dente, manteca con burro e parmigiano.

Servi subito