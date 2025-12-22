Attualità

Caso Signorini, stasera nuovo episodio di Falsissimo: puntata a rischio?

di Emily Gabrielli - 22 Dicembre 2025

Nel giorno dell’uscita (prevista) della seconda puntata di Falsissimo sul “caso Signorini” è arrivata la notizia. Fabrizio Corona, denunciato dal conduttore Mediaset, è stato indagato per revenge porn.

Come annunciato dall’ex re dei paparazzi nei giorni scorsi, oggi 22 dicembre, è prevista l’uscita sul canale YouTube Falsissimo, la seconda puntata della vicenda Signorini. Tuttavia, questa mattina a seguito dell’esposto, la Procura di Milano ha disposto il sequestro del materiale in possesso di Corona. Includendo anche l’intervista ad Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip, nella quale il giovane sostiene di aver subito molestie e violenze sessuali da parte del conduttore. Nonostante il provvedimento, Corona ha annunciato di aver rigirato i contenuti e di voler mandare in onda una nuova puntata del format oggi, 22 dicembre.

Secondo la legge, la pubblicazione di una nuova puntata di Falsissimo non può essere bloccata a priori. Purché non contenga il materiale già sottoposto a sequestro. Insomma, se si tratta di materiale nuovo, in questo caso ri-registrato, può essere divulgato, visto che in Italia non esiste una forma di censura preventiva. Il nodo più delicato resta l’intervista ad Antonio Medugno. Anche se inclusa nel sequestro, Corona sostiene di averla rigirata da zero.

Caso Signorini: cosa è successo e cosa racconta Corona nella prima puntata