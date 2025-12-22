Attualità

Caso Signorini, Fabrizio Corona indagato per revenge porn: perquisizioni e sequestro di materiale

di Flavia Romani - 22 Dicembre 2025

Nelle ultime ore il caso “Signorini” ha avuto un’ulteriore svolta: Fabrizio Corona è stato indagato per revenge porn.

Il direttore di Chi ha presentato una denuncia contro l’ex re dei paparazzi in seguito alla pubblicazione della puntata di Falsissimo intitolata Il prezzo del successo. A seguito dell’esposto, la Procura di Milano ha disposto il sequestro del materiale in possesso di Corona, includendo anche l’intervista ad Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip, nella quale il giovane sostiene di aver subito molestie e violenze sessuali da parte del conduttore. Nonostante il provvedimento, Corona ha annunciato di aver rigirato i contenuti e di voler mandare in onda una nuova puntata del format oggi, 22 dicembre. Ma è davvero possibile?

Corona indagato per il caso Signorini: la nuova puntata di Falsissimo a rischio?

Secondo la legge, la pubblicazione di una nuova puntata di Falsissimo non può essere bloccata a priori. Purché non contenga il materiale già sottoposto a sequestro. Insomma, se si tratta di materiale nuovo, in questo caso ri-registrato, può essere divulgato, visto che in Italia non esiste una forma di censura preventiva. Eventuali interventi della magistratura, quindi, possono avvenire solo successivamente alla pubblicazione, qualora emergano profili di reato.

Inolte, il reato di revenge porn, così come previsto dall’ordinamento italiano, riguarda esclusivamente la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. La diffusione di chat o messaggi, anche se dal contenuto intimo, non rientra automaticamente in questa fattispecie e può, semmai, configurare un’ipotesi di diffamazione.

Il nodo più delicato resta l’intervista ad Antonio Medugno. Anche se inclusa nel sequestro, Corona sostiene di averla rigirata da zero. Secondo Esposito, anche in questo caso non sarebbe possibile impedirne la pubblicazione, trattandosi formalmente di un nuovo contenuto.

Corona potrebbe effettivamente pubblicare una nuova puntata di Falsissimo, ma resta aperta la possibilità di ulteriori interventi della Procura qualora vengano ravvisate nuove ipotesi di reato.