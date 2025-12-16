Esteri

Causa alla Bbc, Trump vuole 10 miliardi

Il deposito della richiesta di risarcimento a Miami

di Giorgio Brescia - 16 Dicembre 2025

Donald Trump ha avviato una causa legale contro la Bbc per la presunta manipolazione di un video sul 6 gennaio 2021 e chiede 10 miliardi di dollari. L’ex presidente accusa l’emittente di aver alterato le sue parole prima dell’assalto al Campidoglio. Il ricorso è stato depositato presso un tribunale federale di Miami ove Trump chiede il risarcimento. Il caso riapre il dibattito sul ruolo dei media internazionali nelle campagne politiche.

La causa legale contro la Bbc

Donald Trump contesta un servizio del programma “Panorama”. Secondo la denuncia, la tv avrebbe montato in modo fuorviante un suo discorso pubblico. Il video lo farebbe apparire come istigatore dell’assalto al Campidoglio. Trump sostiene che il montaggio abbia cambiato il senso originale delle sue dichiarazioni.

I capi d’accusa, le due richieste principali

Trump denuncia la Bbc per diffamazione. Contesta anche la violazione delle leggi della Florida contro le pratiche commerciali sleali e ingannevoli. Per ciascun capo d’accusa chiede almeno 5 miliardi di dollari. Il totale richiesto arriva così a 10 miliardi.

Il video al centro dello scontro

Il servizio televisivo unisce spezzoni separati del discorso di Trump del 6 gennaio 2021. Secondo i legali dell’ex presidente, il montaggio elimina riferimenti chiave. In particolare, mancherebbero le frasi in cui Trump invitava i sostenitori a protestare in modo pacifico.

“Mi hanno messo le parole in bocca, voglio 10 miliardi”

Trump accusa la Bbc di aver creato una narrazione falsa. A suo dire, il pubblico ha ricevuto un messaggio distorto. L’ex presidente parla di un danno diretto alla propria immagine pubblica, aggravato dalla diffusione internazionale del programma.

Le scuse della Bbc e la linea difensiva

La Bbc ha riconosciuto un errore editoriale nel montaggio del video. L’emittente ha presentato scuse formali. Allo stesso tempo ha respinto ogni accusa di diffamazione. La Bbc sostiene di non vedere basi legali per un risarcimento.

Le scosse interne all’emittente britannica

Il caso ha avuto forti conseguenze interne. Alcuni dirigenti di primo piano hanno lasciato i loro incarichi. La vicenda ha aperto una crisi di credibilità per l’emittente pubblica. Il dibattito sul controllo editoriale è diventato centrale nel Regno Unito.

Il contesto politico e mediatico negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti il caso viene letto anche in chiave politica. Trump ha già citato in giudizio altri grandi media negli ultimi anni. In alcune circostanze ha ottenuto accordi economici rilevanti. Questa strategia rafforza il suo messaggio contro quella che definisce una stampa ostile.

Le difficoltà legali del caso

Per vincere la causa, Trump dovrà dimostrare un danno concreto. Dovrà anche provare l’intenzionalità o la grave negligenza del montaggio. La diffusione del contenuto fuori dagli Stati Uniti potrebbe complicare il percorso giudiziario.

