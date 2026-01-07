Attualità

Cavallo morto durante un evento nel Salernitano, è bagarre

I fatti a Nocera Inferiore alla Cavalcata dei Magi. Gli animalisti insorgono

di Paolo Diacono - 7 Gennaio 2026

È polemica a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo la morte di un cavallo durante l’evento della Cavalcata dei Magi. Le associazioni animaliste insorgono e minacciano battaglie legali dopo l’incidente che, l’altra sera, è costato la vita all’animale. I fatti si sono verificati durante la manifestazione pubblica. Il cavallo stava trainando una carrozza e sarebbe scivolato sul selciato a poca distanza dalla cattedrale dedicata a San Prisco. L’animale sarebbe morto sul colpo nonostante i tentativi di portargli soccorso.

Gli animalisti hanno immediatamente denunciato il caso del cavallo morto durante la manifestazione di Nocera Inferiore. Secondo la sezione salernitana dell’Enpa, l’ente nazionale di protezione degli animali, certe “manifestazioni andrebbero lasciate fare agli umani, troppo spesso si sottopongono gli animali a stress e lavori al solo fine di divertirci”. Il tema centrale per Enpa è semplice: “Si torna a interrogarsi sulle condizioni di impiego degli equini, sui controlli preventivi, sullo stress a cui vengono sottoposti e sull’opportunità di farli sfilare in contesti affollati, su strade asfaltate e in situazioni potenzialmente non compatibili con il loro benessere”.

Le richieste degli animalisti

Il dibattito è aperto. Il fatto che un cavallo sia morto durante la rievocazione dell’arrivo dei Re Magi alla Grotta di Betlemme ha dato la stura alle proposte che arrivano adesso da parte degli animalisti. Tra queste c’è la richiesta di sostituire gli animali con “alternative” meccaniche. Insomma, far arrivare i Magi anziché in carrozza magari a bordo di un treno. Tutto per salvare gli animali ed evitare che possa accadere un’altra disgrazia come quella verificatasi nel Salernitano.