Italpress Notizie Spettacoli

Celine Dion torna sul palco, in autunno 10 serate live a Parigi

di Italpress - 30 Marzo 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Celine Dion torna sul palco. In un videomessaggio trasmesso questa sera sotto le luci della Tour Eiffel, proprio nel giorno del suo compleanno, l’artista canadese, assente da anni dai live per problemi di salute, ha annunciato che a partire da sabato 12 settembre sarà protagonista per 10 serate, fino al 14 ottobre, del Celine Dion Paris 2026 alla Defense Arena di Parigi.

“Negli ultimi anni, ogni giorno che è passato ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentilezza e il vostro amore. Mi avete aiutata in modi che non posso nemmeno descrivere, e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto – ha detto Celine Dion – Quest’anno ricevo il regalo di compleanno più bello della mia vita…ho la possibilità di rivedervi, di esibirmi ancora per voi a Parigi, a partire da settembre! Mi sento bene, mi sento forte, sono emozionata, ovviamente un po’ nervosa, ma soprattutto sono grata a tutti VOI! Vi voglio bene e ci vediamo presto!”.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).