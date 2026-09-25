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Formula 1, disastro Antonelli a Baku: a muro nelle qualifiche del GP dell’Azerbaijan. Russell agguanta la pole

Clamoroso colpo di scena nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. Kimi Antonelli commette un errore nel Q1, finisce contro il muro del circuito cittadino di Baku e danneggia la sua Mercedes. Russell conquista la pole position

di Giuseppe Ariola - 25 Settembre 2026

Colpo di scena nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2026. Kimi Antonelli danneggia la sua Mercedes contro le barriere di Baku e dopo l’incidente è costretto a fermarsi. Il leader del Mondiale si ferma quindi alla Q1 e domani partirà dalla quindicesima posizione. Russell invece conferma l’ottima performance delle prove libere e può approfittarne nella corsa al titolo. L’episodio cambia improvvisamente le prospettive del weekend del pilota italiano, costretto ad abbandonare anzitempo le qualifiche e a prepararsi per una gara tutta in rimonta. Antonelli scatterà infatti dalla quindicesima posizione. Molto indietro rispetto al compagno di squadra George Russell, suo principale antagonista nella corsa al titolo iridato, che ha conquistato la pole position.

La Mercedes danneggiata nel Q1

Il venerdì di qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan prende quindi una piega inattesa già nella prima sessione. L’impatto con le barriere impedisce al pilota italiano di proseguire la sessione, costringendolo a rinunciare alla possibilità di migliorare il proprio tempo e conquistare l’accesso al Q2. Una battuta d’arresto pesante per il giovane talento della Mercedes, arrivato a Baku con l’obiettivo di consolidare il primato nella classifica piloti e proseguire la propria corsa verso il primo titolo mondiale. Il circuito cittadino azero, caratterizzato da lunghi rettilinei e sezioni particolarmente strette, si conferma una pista nella quale anche un piccolo errore può avere conseguenze decisive.

Russell pronto ad approfittare dell’incidente di Antonelli

L’uscita di scena anticipata di Antonelli dalle qualifiche a Baku apre uno scenario favorevole a George Russell che partendo dal primo posto in griglia può sfruttare l’incidente del compagno di squadra per recuperare punti preziosi nella classifica iridata. Il Gran Premio di Azerbaijan potrebbe quindi rivelarsi un passaggio importante nella lotta per il titolo. Per Antonelli, invece, la priorità sarà limitare i danni e cercare di recuperare il maggior numero possibile di posizioni in gara. Partire dalla quindicesima casella su un circuito come quello di Baku significa dover affrontare una gara complessa. Gestione delle gomme, strategia ed eventuali Safety Car potrebbero assumere un ruolo determinante. Nulla infatti è ancora deciso. Perché il leader del Mondiale, chiamato a trasformare una qualifica da dimenticare in una gara di rimonta, ha già dimostrato di poter riuscire nell’impresa.